«Je veux m’en sortir»: cette camionneuse doit refaire sa vie après avoir perdu sa jambe dans une collision

Marquée à vie par un violent accident de la route qui lui a coûté une jambe et son chien, une camionneuse de 51 ans qui ne peut plus vivre de sa passion souhaite «être utile à la société» d’une autre manière.

Le 4 octobre dernier, Isabelle Ouellet était en route vers sa demeure au Bas-Saint-Laurent après une livraison, quand le drame s’est produit sur l’autoroute 90, à Buffalo, aux États-Unis.

Un accident a forcé un ralentissement important de la circulation au même moment où une remorqueuse s’installait tout juste devant son camion de 18 roues, l’obligeant à freiner brusquement et dévier de sa voie. Mais c’était trop peu, trop tard.

Photo fournie par Isabelle Ouellet

Sous la force de l’impact, son chien Louka qui l’accompagnait a perdu la vie, tandis que la carcasse de son camion s’est écrasée sur elle.

Son pied gauche a été transpercé, tandis que sa jambe droite s’est retrouvée coincée sous la tôle.

«Pour me sauver, les secouristes n’ont pas eu le choix de décharner ma jambe. J’ai eu peur de mourir, je me vidais de mon sang par l’artère fémorale», raconte celle qui a été transportée d’urgence par hélicoptère dans un hôpital de Buffalo.

Photo fournie par Isabelle Ouellet

Une multitude de chirurgies

Trois semaines plus tard, une fois sa jambe amputée et sa vie hors de danger, Mme Ouellet a été transférée à l’hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec, où elle a dû suivre une multitude de chirurgies pour sauver son pied restant.

La gravité de ses blessures la forcera cependant à se déplacer avec une marchette, une canne ou un fauteuil roulant pour le reste de ses jours.

Photo fournie par Isabelle Ouellet

Garder le moral

Elle devra dire adieu à son métier qu’elle adorait et oublier son rêve de travailler avec son conjoint, qui est aussi camionneur.

«Notre vie a été complètement chamboulée, mais je suis en paix avec tout ça», affirme la femme de 51 ans qui comptabilisait 20 ans d’expérience dans le camionnage.

«Après l’opération, j’ai regardé ce qu’il me restait de jambe et je l’ai remerciée pour son sacrifice. Elle a amorti le choc et m’a permis d’être en vie», confie-t-elle, assurant garder le moral.

Désireuse de «se rendre utile à la société» malgré son handicap, Isabelle Ouellet aimerait désormais enseigner le métier aux futurs camionneurs. Sa façon à elle de rester dans l’univers qui l’a vue grandir.

«Je veux m’en sortir en partageant ma passion avec les jeunes, je ne compte pas rester dans mon coin à ne rien faire!» lance-t-elle.

Pour ce faire, il faudra cependant qu’elle puisse se déplacer à l’aide d’un véhicule adapté, un achat qui est au-dessus de ses moyens alors que le salaire familial a diminué de moitié depuis l’accident.

Ses proches ont donc lancé une campagne de financement sur la plateforme GoFundMe pour lui permettre de s’épanouir malgré sa nouvelle condition.

Un rétablissement fastidieux

4 octobre 2022 : Accident près de Buffalo, aux États-Unis, et transport au Centre médical du comté d’Erie.

Accident près de Buffalo, aux États-Unis, et transport au Centre médical du comté d’Erie. 8 octobre 2022 : Amputation de la jambe droite.

Amputation de la jambe droite. 25 octobre 2022 : Déplacement de Buffalo à l’hôpital de l’Enfant-Jésus, à Québec.

Déplacement de Buffalo à l’hôpital de l’Enfant-Jésus, à Québec. Novembre à décembre 2022 : Plusieurs chirurgies au pied gauche pour le «sauver» et s’assurer de la guérison du moignon de la jambe droite.

Plusieurs chirurgies au pied gauche pour le «sauver» et s’assurer de la guérison du moignon de la jambe droite. 21 décembre 2022 : Déplacement au Centre de réadaptation en déficience physique de Charny.

Déplacement au Centre de réadaptation en déficience physique de Charny. 2023 à 2024 : Réadaptation pour améliorer la mobilité de la jambe gauche et apprendre à se déplacer avec différents appareils.