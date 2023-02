LeBron James: le meilleur de tous les temps?

SALT LAKE CITY, Utah - Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan ou LeBron James? Le week-end des étoiles de la NBA était une belle occasion afin de relancer l’éternel débat visant à identifier le meilleur joueur de basketball de tous les temps.

• À lire aussi: Étoiles de la NBA: Mac McClung vole le spectacle au concours de «dunks»

• À lire aussi: [EN IMAGES] Tapis rouge et célébrités au week-end des étoiles de la NBA

«J’ai souvent dit que LeBron James était le modèle à suivre, a indiqué Giannis Antetokounmpo, grande vedette des Bucks de Milwaukee et autre capitaine pour ce match des étoiles. Ceux qui ne suivent pas cette voie sont laissés derrière. Il a été si constant pendant 20 ans et il le sera encore pendant possiblement cinq années de plus.»

«Il fait toujours ce qu’il peut pour que son équipe gagne, a ajouté Antetokounmpo. Je ne crois pas qu’il ait lui-même imaginé qu’il serait le meilleur pointeur de tous les temps. Je ne pense pas que c’était l’un de ses objectifs. C’est en compétitionnant pour gagner qu’il s’est retrouvé dans cette position.»

James, 38 ans, est effectivement devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA en saison régulière en surpassant le précédent record de 38 387 points d’Abdul-Jabbar, le 7 février dernier. Il détient aussi facilement la marque en séries éliminatoires, avec 7631 points, devant Jordan (5987).

Constance remarquable

Croisé à Salt Lake City, en marge du match des célébrités, Richard Jefferson, champion en 2016 avec LeBron James chez les Cavaliers de Cleveland, croit aussi que c’est la constance qui permet à son ancien coéquipier de se démarquer.

«J’étais très surpris que LeBron soit en mesure de battre le record de Kareem, a confié Jefferson . Ç’a pris 20 ans de carrière avec des moyennes annuelles de 25 points ou plus par match. On ne pouvait pas imaginer voir ça et je ne crois pas qu’on le reverra un jour.

Benoît Rioux / JdeM

«Je ne pense pas qu’il y ait une manière définitive de résoudre le débat concernant le G.O.A.T (NDLR : Greatest of All Time), a poursuivi celui qui est maintenant âgé de 42 ans. Personnellement, je ne crois pas que quelqu’un ait connu une aussi grande carrière de basketball que Kareem Abdul-Jabbar, puis tu as Michael Jordan, qui a été incroyable avec ses six championnats [entre 1991 et 1998]. Personne n’a été aussi dominant durant une telle période. Et voilà LeBron James qui a dominé de façon constante pendant 20 ans. Tout le monde a son opinion, mais la mienne est que c’est trop difficile pour statuer. Ceci étant dit, le meilleur joueur que j’ai vu personnellement dans ma vie est LeBron James.»

Un bon coéquipier

Montréal compte également sur un ancien coéquipier de James, soit Joel Anthony. Les deux ont été couronnés ensemble, avec le Heat de Miami, en 2012 et 2013.

«Je pense qu’on doit attendre que LeBron ait fini sa carrière, a répondu Anthony, en bon politicien, évitant ainsi de départager entre James et Jordan à titre de meilleur joueur de tous les temps. Peut-être après ça, on pourra avoir un débat. C’est ce qui est particulièrement incroyable dans le cas de LeBron James : il n’a pas fini encore. Chose certaine, il est le plus grand joueur de la NBA avec lequel j’ai joué.»

Aujourd’hui directeur général de l’Alliance de Montréal, dans la Ligue élite canadienne de basketball, Anthony a par ailleurs souligné à quel point James était un bon coéquipier.

«Il veut jouer le basketball correctement, pas en fonction de lui, a-t-il décrit. Avec le Heat, on avait l’impression qu’il devait parfois lancer plus souvent (...) Il voulait que tout le monde soit ensemble. Pour lui, c’était toujours pour l’équipe. Sur le terrain, comme à l’extérieur.»