«La respiration du ciel»: l'écrivaine Mélodie Joseph fascinée par la fantasy

Fascinée par la fantasy, un genre littéraire qu’elle adore, la jeune écrivaine montréalaise Mélodie Joseph s’est lancée dans l’écriture d’une première série de fantasy aux accents des Caraïbes, La respiration du ciel. Magie, vaisseaux volants, quête initiatique, quête de mémoire : l’héroïne du roman, Olive, cherche à percer le mystère de ses origines.

Premier tome d’une série où les accents des Caraïbes dansent avec le courant steampunk, La semeuse de vent raconte la quête des origines d’une jeune femme prénommée Olive. Orpheline, elle a été retrouvée dans les brumes toxiques des Limbes et n’aurait pas dû survivre.

Lors de son voyage dans les Archipels flottants, Olive va découvrir qu’elle est la descendante d’un peuple que la civilisation des Oracles a exterminé. D’abord animée par une soif de vengeance, Olive découvre peu à peu ses propres pouvoirs et s’interroge sur les secrets du passé.

Mélodie Joseph, titulaire d’un diplôme de maîtrise en communications, est une fan du genre littéraire fantasy et a décidé de foncer. «J’ai toujours été fan de fantasy. J’ai toujours beaucoup lu de la fantasy. J’ai grandi avec ce genre d’histoires», dit-elle, en entrevue. «Il y a quelques années, j’ai lu L’assassin royal de Robin Hoob, qui est une très longue série. J’ai aussi lu Le trône de fer de George R.R. Martin et bien sûr Le seigneur des anneaux, un classique de Tolkien qui m’a aussi beaucoup donné envie d’écrire de la fantasy.»

Créer un univers

Comme défi d’écriture, le genre fantasy demande de créer un univers de toute pièce.

Photo fournie par VLB éditeur

«On dit souvent que ce qui différencie la fantasy du fantastique, c’est le fait que ça se passe dans un univers complètement fictif. Devoir créer un système politique, un système économique, ça peut représenter un défi. Après, forcément, on s’inspire de ce qui existe déjà dans le monde réel.»

Dans son livre, on retrouve des Archipels flottants, inspirés des Caraïbes, qu’elle connaît puisqu’elle est née en Martinique.

«Je me suis inspirée beaucoup de la Martinique, de Saint-Martin et du Québec. J’ai aussi voyagé au Pérou il y a plusieurs années et ça m’a beaucoup marquée. Ça a été aussi une source d’inspiration pour l’Archipel occidental, où Olive passe une bonne partie de son temps, dans le Livre 1.»

Olive, son héroïne, part pour une grande quête initiatique dans le roman. «Elle se réveille dans un lieu qu’elle ne connaît pas. Elle n’a aucun souvenir de qui elle est, d’où elle vient. Le Livre 1, c’est une quête de mémoire. Et à travers cette quête de mémoire, il y a aussi une quête d’identité : maintenant qu’elle est là, qu’est-ce qu’elle peut faire? Cette quête se développe à travers une quête matérielle: la recherche d’un objet.»

Mélodie apprécie énormément son aventure d’écriture du côté des littératures de l’imaginaire.

«J’ai beaucoup écrit avant, mais je n’ai jamais développé autant un univers. J’ai beaucoup aimé ça et je suis dans l’écriture du dernier livre.» La série comptera quatre tomes.