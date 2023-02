Patrick Bruel: 40 ans de carrière

Très jeune, lorsqu’il a assisté à un premier spectacle, Patrick Bruel savait déjà que lui aussi, il monterait un jour sur scène. Une idée qui le suivra jusqu’à son ascension au sommet. Dans cette nouvelle biographie, la lumière est projetée sur l’amoureux de musique, de théâtre et de cinéma par des anecdotes et de multiples rencontres heureuses qui s’échelonnent sur 40 ans de carrière.

L’auteur-compositeur-interprète français de 63 ans, qui est aussi acteur et producteur, a tout un parcours à son actif.

C’est l’auteur Frédéric Quinonero qui a choisi de souligner les 40 ans de carrière de Bruel en écrivant une biographie différente de celles que l’on voit habituellement.

Photo fournie par les éditions de l’archipel

Abondamment illustrée, l’œuvre d’une vie y est racontée par thématique en associant chaque lettre de l’alphabet à un mot lié à quelque chose qui a marqué l’artiste. Un abécédaire. Par exemple, la lettre Q est associée au Québec, où il a su conquérir son public. On revient sur l’histoire d’amour qui unit Bruel et les Québécois. On se souviendra de son spectacle en 2008, sur les Plaines à Québec (et non à Montréal comme l’indique l’auteur), lors des festivités du 400e anniversaire de la Ville. D’ailleurs, il y reviendra en 2015 lors du Festival d’été de Québec.

À la lettre O, on fait notamment allusion à son amour pour les oliviers. Bruel a investi dans l’exploitation d’un domaine de 20 hectares d’oliviers pour y produire de l’huile d’olive. Une valeur sûre, selon lui.

La Bruelmania

Après quelques échecs et plusieurs tentatives infructueuses, c’est au début des années 1990 que Patrick Bruel, originaire de Tlemcen en Algérie, rencontre un important succès médiatique. Pourtant, le chanteur a failli tout abandonner alors qu’il s’est fait embaucher comme GO dans un Club Meb au Mexique.

Il n’obtient pas toujours les rôles convoités lors d’auditions pour le cinéma. Il se tourne alors vers le théâtre au début des années 1980 avant de se consacrer à la musique. Il tentera une formation en art dramatique, mais ne tiendra que deux heures. Il abandonne.

Néanmoins, il n’est pas prêt à oublier le rêve qui s’est installé en lui à l’âge de 14 ans, après avoir assisté à un concert des Rolling Stones. Bruel est prêt à tout.

Le succès viendra finalement. À force de détermination, l’Olympia de Paris lui ouvrira les portes. La Bruelmania se développe alors que ses fans des deux côtés de l’Atlantique remplissent les salles sur son passage.

Durant sa carrière, il fera de multiples rencontres qui marqueront le chanteur adulé, auteur de dix albums et qui en a vendu plus de 15 millions. Johnny Hallyday, Patrick Fiori, Céline Dion, Lara Fabian, Charles Aznavour figurent parmi les artistes qu’il a le plaisir de côtoyer au fil des ans et avec qui il a parfois partagé la scène.

Cependant, en 2019, son succès sera quelque peu terni par des allégations d’inconduite sexuelle qui ont depuis été abandonnées.

Un passionné

Outre la musique et le cinéma, Bruel est aussi un passionné de football et plus encore de poker. Et il n’y va pas de main morte. Même si on ne sait pas tout, on apprend qu’en 2018 seulement, il remportera lors d’un tournoi la somme de 1,5 million de dollars américains.

À cela s’ajoute très certainement sa passion pour les femmes, et pas n’importe lesquelles, les femmes plus jeunes, toujours plus jeunes que lui et, bien évidemment, de très belles femmes.

Il y a d’abord eu sa première épouse, Amanda Sthers, écrivaine, réalisatrice et scénariste française, avec qui il a eu deux enfants, Oscar et Léon. Le mariage n’a duré que trois ans.

Parmi celles qui ont compté figure Céline Bosquet, mannequin et présentatrice de télévision, avec qui il a fait vie commune. Leur séparation survient trois ans plus tard.

Il partagera ensuite sa vie pendant quatre ans avec la mannequin danoise Caroline Nielsen.

Sa dernière conquête, Clémence, avec qui il est en couple depuis cinq ans, n’a que 32 ans et est de 31 ans sa cadette.

Patrick Bruel a obtenu plusieurs prix et distinctions