Plateformes numériques: voici cinq films ou séries, la pédale au plancher!

Assoiffés d’adrénaline, ils prennent un véritable plaisir à faire vrombir des moteurs et à mordre l’asphalte. Devant les caméras de cinéma ou celles de télé, leur objectif reste le même: être plus rapides que leurs adversaires. Le temps est venu de poser pied sur la piste en regardant des productions conçues pour la route.

• À lire aussi: Plateformes numériques: où le Québec rayonne-t-il hors de ses frontières?

Ford contre Ferrari (v.o. Ford v Ferrari)

Photo fournie par 20th Century Studios

Quand Matt Damon confie le volant à Christian Bale, mieux vaut boucler sa ceinture. Mandaté pour construire une voiture de course pouvant défier Ferrari lors des célèbres 24 Heures du Mans – rien de moins –, un designer fonde tous ses espoirs en un pilote dont l’attitude laisse grandement à désirer. Cette association sera fructueuse, les deux hommes embrassant leur passion sans retenue. Gagnant de deux Oscars et finaliste pour quatre statuettes dorées, ce long métrage de James Mangold a toute l’essence nécessaire pour franchir sans peine la ligne d’arrivée.

►Proposé par Disney+

Les génies de la vitesse

Photo fournie par Bell Media

Modifier sa voiture, c’est bien sûr une question esthétique. Or, c’est aussi pour améliorer les performances de bolides traités avec le plus grand soin. Car c’est bien beau de faire tourner les têtes sur son passage, mais la fierté est décuplée quand son engin peut écarquiller les yeux sur une piste de course. Dans cette émission animée par Marie-Lyne Joncas, des passionnés ont à ce point confiance en leur monture qu’ils sont prêts à défier des supercars aux rutilants moteurs, comme des Ferrari et des Lamborghini...

►Trois saisons sur Crave

Rush

Photo fournie par Universal Pictures

L’univers de la Formule 1 a été le théâtre de nombreuses rivalités légendaires. Durant les années 1970, les pilotes James Hunt et Niki Lauda ont fait de la piste leur terrain de jeu. Le Britannique (Chris Hemsworth) et l’Autrichien (Daniel Brühl) se sont livré bataille pour le titre de champion, poursuivant ce qu’ils ont commencé durant leur adolescence. Salué par la critique, ce film de Ron Howard n’est pas fait que de scènes bourrées aux km/h, mais les affrontements sur roues sont des plus captivants.

►Offert par Prime Video

La vitesse dans le sang

Photo fournie par Vrai

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les courses d’accélération passionnent les Landry, une famille de six enfants. L’envie d’accélérer sans cesse et celle de gagner font partie de leur ADN. Les efforts de tous, leur temps et leurs énergies sont en grande majorité consacrés à performer sur la piste. Et ils ne craignent pas d’aller toujours plus vite. «Avoir peur dans la vie? Non», répond d’un ton assuré le patriarche du clan. Quand la lumière tourne au vert, on passe à l’action !

►Six épisodes disponibles sur Vrai

Hyperdrive

Photo fournie par Netflix

Cette compétition automobile met en scène des pilotes aux réalités bien différentes. Mais ce sont les parcours qui sont les véritables vedettes de cette téléréalité unique. Avec des obstacles imposants, ils renferment plusieurs défis pour chaque conducteur et chaque bolide. Les voitures dérapent, leurs pneus crissent et leur carrosserie est mise à rude épreuve. On ne sort pas indemne des défis lancés. De plus, tout comme les défis, la peur doit être domptée. Car pour sortir grand gagnant de cette aventure, il faut à la fois être rapide... et dangereux.

►Une présentation de Netflix