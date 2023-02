Rare apparition filmée d’un lynx dans une ville des Laurentides

Une résidente de la petite ville de Saint-Hippolyte, située à moins d’une heure de Montréal, a eu tout un choc en voyant une rare apparition d’un lynx dans son arrière-cour la semaine dernière.

«Je ne réalise toujours pas que j’ai vu ça chez moi! [...] J’ai un petit chien et disons que je ne laisse plus aller à l’extérieur faire ses besoins pour le moment», lance en ricanant Kelly Domingue, en entrevue avec le Journal.

C’était la première fois que cette résidente du domaine des Hameaux du Boisé, à Saint-Hippolyte, voyait un lynx dans sa cour. Son premier réflexe a d’ailleurs été de filmer la bête avec son cellulaire pour immortaliser le moment survenu vers 9h30 le 13 février dernier.

Photo fournie par Kelly Domingue

«Je ne l’ai plus revu depuis. Je pense que c’était un one-time deal, explique Mme Domingue. Je n’ai même pas pensé à le signaler parce que je n’y croyais pas qu’un lynx soit devant moi. Je me sens chanceuse dans un sens.»

Du jamais vu

Le maire de Saint-Hippolyte, Yves Dagenais, confirme qu’il n’a jamais vu de lynx dans sa ville en près de 56 ans.

Ville de Saint-Hippolyte

«C’est la première fois que je vois ça chez nous! Eille, il est gros en plus!», s’exclame M. Dagenais, en découvrant la vidéo de l’animal sur les réseaux sociaux.

Cette séquence de huit secondes a été diffusée vendredi sur le compte TikTok de la mère de Kelly Domingue. Elle est rapidement devenue virale. Au moment de publier ce texte en fin d’après-midi dimanche, la vidéo avait été regardée plus de 450 000 fois.

On y voit notamment le félin sauvage avancer tranquillement près de la maison de l’Hippolytoise.

«Je ne suis pas surpris de le voir dans ce secteur très boisé de la ville, commente calmement le maire. Il va falloir entendre les réponses des autorités pour savoir ce qu’il se passe avec lui.»

Citoyens mis en garde

Le Journal a contacté le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) pour cette affaire.

Nos questions au sujet de cette rare apparition de lynx sont toutefois restées sans réponse samedi et dimanche.

De son côté, la ville de Saint-Hippolyte a prévenu dimanche ses citoyens de la présence du lynx. «Si on croise un félin sauvage, il est conseillé de ne pas s’approcher de l’animal, car cela contribue à l’habituer à la présence humaine et cela peut jouer contre lui et contre la sécurité publique», rappelle-t-on.