«Le nouveau jouet»: un classique remis au goût du jour

PARIS | Enfant, le cinéaste James Huth a été marqué par Le jouet, comédie culte de Francis Veber dans laquelle Pierre Richard incarnait un journaliste au chômage qui acceptait de se faire embaucher comme «jouet» pour le fils d’un millionnaire. Quarante-sept ans après la sortie du film original, le réalisateur propose Le nouveau jouet, une version actualisée de ce classique indémodable portée cette fois par Jamel Debbouze et Daniel Auteuil.

L’idée ne vient pas de lui, mais plutôt de son producteur, Richard Grandpierre. Quand ce dernier lui a proposé de revisiter le film de Francis Veber en transposant l’histoire dans la France d’aujourd’hui, James Huth n’a pas très bien réagi au départ.

«Je lui ai dit : mais tu es complètement fou ! Comment veux-tu t’attaquer à cela? C’est culte, c’est le film de notre enfance!», relate en riant James Huth, rencontré le mois dernier à Paris dans le cadre des Rendez-vous d’Unifrance.

Le réalisateur de Brice de Nice et Lucky Luke a tout de même accepté de revoir le film original avant de donner sa réponse finale. Or, c’est justement en regardant la comédie de Veber avec des yeux d’adulte qu’il a saisi la pertinence d’en faire une relecture.

«En revoyant le film, j’ai vu la satire au vitriol qu’a fait Veber. C’est la dureté du film qui fait sa force. Ni les pauvres ni les riches ne s’en sortent. En réfléchissant à cela, je me suis dit qu’il y avait peut-être une nouvelle version de ce film à proposer. Je me suis rendu compte que les thèmes du premier film étaient vachement plus actuels aujourd’hui. Je pense notamment à la fracture sociale, le phénomène des enfants-rois, la place de l’argent dans nos vies...

Photo fournie par Les Films Opale

«C’est très rare aussi d’avoir un film qui s’appuie sur un concept aussi fort, le fils de l’homme le plus riche de France qui achète un être humain comme jouet, c’est tellement fort! Je trouvais que cette histoire nous offrait la possibilité de faire une comédie où on se marre vraiment, mais où il y a aussi beaucoup d’émotion. Je me suis donc lancé dans cette aventure.»

Le pouvoir de l’argent

Le scénario du Nouveau jouet reprend les grandes lignes de celui du film original. Pour l’anniversaire de son fils Alexandre, Philippe Étienne (Daniel Auteuil), l’homme le plus riche de France, fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient et lui propose de choisir le jouet qu’il veut.

À la surprise de tous, Alexandre (Simon Faliu) décide de jeter son dévolu sur Sami (Jamel Debbouze), le nouveau gardien de nuit qui vient de se faire surprendre en train de dormir pendant son quart de travail. Comme le ridicule ne tue pas, Sami finira par accepter de devenir le jouet d’Alexandre en échange d’un généreux salaire de 2000 euros (environ 2800 $) par jour.

«Imaginez qu’on vous offre un salaire de 14 000 euros par semaine pour aller jouer avec un enfant qui a tous les jeux possibles dans son château, en étant nourri et logé... Qui dirait non à cela aujourd’hui?», questionne James Huth.

«C’est la force du concept de Veber, qui est tellement un formidable scénariste. Elle est encore tellement puissante aujourd’hui, cette question.

«L’argent rend fou et dirige l’homme. Il est grand temps que l’homme dirige à nouveau la société en ramenant les relations humaines au premier plan. C’est ce qu’on a voulu dire avec cette nouvelle relecture de l’œuvre de Veber. D’une certaine manière, c’est un film idéaliste.»

Le nouveau jouet prend l’affiche le 24 février.