Voici des idées d'activités à faire lors d'un week-end à North Conway

Petit village situé dans la Mount Washington Valley, North Conway est une belle destination pour un week-end et un chouette centre névralgique depuis lequel graviter pour s’adonner à des activités de toutes sortes.

Certes, il y a les stations de ski alpin des montagnes Blanches où prendre de belles bouffées d’air, mais on retrouve aussi quelques centres de plein air non loin de ce village du New Hampshire, tel le Great Glen Trails Outdoor Center de Gorham. Au pied du mont Washington, adeptes de ski de fond et de vélo à pneus surdimensionnés se partagent une vingtaine de kilomètres de beaux sentiers. L’endroit est réellement magnifique avec ses forêts de bouleaux et de conifères et on y trouve aussi une vingtaine de sentiers pour la raquette et le ski hors-piste.

On peut aussi faire l’ascension du mont Washington jusqu’à 4200 m en «SnowCoach», un véhicule au propane monté sur chenilles. Les plus aventuriers peuvent ensuite redescendre en raquettes ou encore en ski nordique. Attention, les skis alpins ou les planches à neige ne sont pas autorisés toutefois.

Le village de North Conway est aussi fort agréable en lui-même.

Photo fournie par Elsa Flore Larin

Au Cranmore Inn, le bed & breakfast accueille les voyageurs depuis... 1863 ! À l’étage de l’auberge, on s’étonne d’ailleurs de feuillets promotionnels tapissant les murs affichant des tarifs aussi bas que 6,50 $ la nuit. L’endroit est agréable, sans prétention, compte 20 chambres et un agréable salon avec piano et feu de foyer. Au petit-déjeuner, il faut écouter Jonathan qui recommande fortement les french toasts de pain au raisin, avec un peu de crème à mélanger au sirop d’érable de la région, «it’s A-MA-ZING». Effectivement, c’est simple, mais divin!

Remontée dans le temps

À deux pas, la Main Street s’apprécie aisément à pied. Pittoresque, la rue principale attire avec ses quelques magasins originaux d’époque, dont le North Conway Five & Ten Store, ouvert depuis huit décennies. D’autres sympathiques boutiques agrémentent la rue principale, dont le Met Coffee House, qui fait aussi office de galerie d’art, mais c’est le Zeb’s Country Store qui attire le plus l’attention.

Photo Marie-Eve Blanchard

Ce magasin général assure une véritable remontée dans le temps avec sa décoration rétro ponctuée çà et là d’antiquités. Arrêt obligé! On y retrouve une multitude de produits «Made in New England» : des sauces maison, savonnerie, du popcorn, comptoir à bonbons, etc. On en repart avec quelques bouteilles de leur populaire root beer et un peu de leur fudge décadent.

Le New Hampshire étant le seul état de la Nouvelle-Angleterre sans taxes de vente, certains en profiteront pour effectuer une virée de magasinage dans l’un des 50 magasins de Settler’s Green Outlet Village, un centre commercial extérieur réunissant les «outlets» de grandes marques à prix réduit.

DEUX TABLES OÙ BIEN MANGER

Moat Mountain Smoke House and Brewing Company

Photo Marie-Eve Blanchard

De belles bières et de belles viandes fumées déclinées à toutes les sauces. Sans hésitation, on prend en entrée les empanadas à la poitrine de bœuf et champignons, s’il en reste au menu!

►moatmountain.com



Chef’s Bistro

On aime tout! L’ambiance chaleureuse après-ski à la fois moderne et rétro, la nourriture réconfortante et mettant en valeur les fermes locales, la carte des vins, les huîtres en saison...

►chefsbistronh.com