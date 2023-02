85 000 $ pour un Iphone de première génération

Un internaute aux poches profondes a décidé de débourser un peu plus de 63 350 $ US (environ 85 000 $ CAN) pour mettre la main sur un iPhone de première génération flambant neuf.

Contrairement à la quasi-totalité des cellulaires qui perdent leur valeur sitôt achetée, le iPhone lancé en 2007 a vu sa valeur grandement s’apprécier avec les années.

Dévoilé une première fois le 9 janvier 2007, l’appareil révolutionnaire avec son écran tactile avait été lancé sur le marché avec un prix de 599 $ US, a rappelé la maison LCG Auctions, responsable de la vente du téléphone.

La propriétaire du téléphone, Karen Green, avait raconté à l’émission «Doctor & The Diva» avoir reçu son iPhone en cadeau d’un ami après avoir obtenu un nouvel emploi. Or, elle n’a jamais ne serait-ce que sorti le téléphone de sa boite, qui est même toujours protégé par une pellicule de plastique à ce jour.

«Je ne voulais pas me débarrasser de mon nouveau téléphone et je m’étais dit "c’est un iPhone. Il ne sera jamais passé date», a raconté un brin naïvement Mme Green sur le plateau, en référence à la longévité des ordinateurs d'Apple.

Une experte en antiquité avait estimé lors de l'émission que le téléphone pourrait avoir une valeur d’environ 5000 $ US.

L’appareil serait évidemment bien peu utile à quiconque voudrait s’en servir aujourd’hui. Il venait avec 8 Gb de mémoire et une caméra de 2 mégapixels, des caractéristiques impressionnantes à l’époque, mais depuis longtemps déclassées.

En comparaison, le plus récent appareil de la gamme, le iPhone 14 Pro, présente une mémoire interne de 128 Gb et une caméra de 48 mégapixels.