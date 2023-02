«C’est comme ça que je t’aime»: François Létourneau et Patrice Robitaille réaliseront l’ultime saison

La série «Comme ça que je t’aime» sera de retour pour une troisième et ultime saison, qui se déroulera à l’été 1976 alors qu’Huguette Delisle cherchera par tous les moyens à se venger. Ce sont les comédiens François Létourneau – aussi l’auteur des trois saisons – et Patrice Robitaille qui réaliseront les huit derniers épisodes.

Radio-Canada a confirmé lundi que le tournage se mettra en branle en mai prochain avec, dans les rôles principaux, Marilyn Castonguay, Sophie Desmarais, Karine Gonthier-Hyndman, François Létourneau et Patrice Robitaille.

François Létourneau et Patrice Robitaille, qui se lancent dans la réalisation, remplacent ainsi Jean-François Rivard et Robin Aubert.

Les nouvelles intrigues mettront également en vedette Catherine de Sève, Patrick Drolet, Chantal Fontaine, Richard Fréchette, Charlotte Le Bon, Noémie Leduc-Vaudry, Alexis Lefebvre, Sébastien Rajotte, René Richard Cyr et Jocelyne Zucco.

La dernière saison de cette série culte sera proposée sur ICI TOU.TV EXTRA au courant de la saison 2023-2024.

«"C'est comme ça que je t'aime" est une aventure fantastique qui a su gagner l’engouement du public d’ici ainsi que celui du marché international. La série a été vendue aux États-Unis, en Israël, en France, en Espagne, en Allemagne, dans les pays scandinaves et au Canada anglais. Après deux saisons qui nous ont fait plonger dans un univers déjanté, historique et féministe, c'est avec grande excitation et hâte que nous entamons la production de la dernière saison, où les personnages truculents imaginés par François Létourneau poursuivront leur destinée», ont souligné les productrices Joanne Forgues et Catherine Faucher, de Productions Casablanca, dans un communiqué.

Synopsis de l'ultime saison

Voici le synopsis fourni par la production: «Été 1976. Le sexisme est de retour à Sainte-Foy alors que le crime organisé montréalais maintient une poigne de fer sur la ville. Huguette Delisle a tout perdu; elle n’est plus que l’ombre d’elle-même. La plus grande criminelle du Québec a troqué la carabine pour le tablier. Huguette osera-t-elle à nouveau plonger dans la criminalité pour sauver son honneur et combattre le machisme ambiant? Pourra-t-elle compter sur l’aide de Gaétan, Marie-Josée, Micheline et Serge? Ensemble, auront-ils le courage d’aller jusqu’à Montréal, en cette année olympique, pour traquer l’envahisseur? Mais surtout: trouveront-ils enfin l’amour?»