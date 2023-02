De la quincaillerie à la cuisine

Ils ont fait découvrir la cuisine italienne à des milliers de personnes, comme s’ils avaient invité le Québec dans leur chez-eux. Stefano Faita et sa mère, Elena, ont brassé de la sauce aux tomates ensemble, tout autant que des affaires, avant que le fils décide de se lancer dans son propre créneau.

Reviendra-t-il aux sources maintenant qu’Elena songe à la retraite, du haut de ses 75 ans ?

« Je suis le seul de la famille qui pourrait reprendre la Quincaillerie Dante, alors ma mère et mon oncle sont mieux de me faire une bonne offre ! dit Stefano à la blague. Mais, je ne sais pas... », confie-t-il, tout en songeant que les histoires peuvent avoir une fin, surtout quand elles ont duré 66 ans.

On imagine tout de même que la décision s’annonce difficile : il y a bien des Montréalais attachés à cette petite institution.

Une histoire de passion

« Tout commence avec la passion ! C’est le secret de la réussite », dit Elena.

Elle était adolescente quand elle s’est mise à travailler à la Quincaillerie Dante avec ses plus vieux frères et elle a continué avec sa sœur, puis son plus jeune frère, et ensuite avec sa fille Cristina et son fils Stefano.

Au fil des ans, les clous et la peinture ont été remplacés par des machines à fabriquer des pâtes et des ustensiles. Mais il reste encore des fusils de chasse dans ce pittoresque commerce, dont le réputé chef cuisinier new-yorkais Anthony Bourdain avait dit qu’il était le seul endroit au monde où on pouvait chasser, cuisiner et manger le lapin ! Car c’est là où les cours de cuisine ont commencé à animer les soirées à partir de 1993.

« On voyait beaucoup de quincailleries de quartier fermer quand les grandes surfaces sont arrivées. C’est alors que ma fille a eu l’idée d’enlever la quincaillerie et de mettre l’accent sur les outils de cuisine », raconte Elena.

Les cours et les démos de pâtes du samedi ont propulsé l’entreprise vers un grand succès.

« Ça a été un coup de génie ! En cuisinant, les gens voyaient les robots culinaires, les mélangeurs, les machines à pâtes et après, ils revenaient pour en acheter », se souvient Stefano.

Vedettes de la cuisine italienne

Le fils et la mère ont été invités dans les émissions de cuisine, chez Clémence DesRochers, Daniel Pinard, Josée di Stasio et bien d’autres.

« J’avais 25 ans quand je suis allé à l’émission de Josée et ça a changé ma vie ! se souvient Stefano. Ça a été diffusé avant le Super Bowl et je suis devenu le gars qui fait de la pizza à la télé : j’ai perdu mon prénom ! »

Ouverture d’un premier resto

Pendant les huit années suivantes, il a présenté des recettes dans Le Journal de Montréal. Et il a pris son envol en ouvrant il y a dix ans un premier restaurant, Impasto, avec son associé Michele. Après, il y a eu Gema, puis Chez Tousignant.

« Elena et moi, ça ne marchait plus. Je voulais développer du web, j’avais besoin de plus de place et j’ai décidé de quitter la Quincaillerie pour réaliser mon rêve de restaurant », dit-il.

Parallèlement, Stefano est devenu un visage connu dans les épiceries quand son avatar est devenu un des porte-étendard d’IGA.

Après, l’idée de vendre ses sauces et ses pâtes a été inspirée par l’expérience d’Elena. Chaque été, on les invitait au marché Jean-Talon pour montrer comment faire des conserves. Beaucoup de gens voulaient repartir avec la sauce plutôt qu’avec des pots et des heures d’ouvrage. Stefano et son complice Michele ont adapté les recettes de leurs mères pour les offrir, prêtes à manger.

Il y a maintenant 62 produits, ils sont vendus dans plus de 1500 points de vente et dans les prochaines années, Stefano aimerait les voir franchir la frontière américaine.

Passion de la cuisine, oui, depuis toujours. Mais aussi celle des affaires.

Faita Forgione Foods

Année de fondation : 2013

Fondateurs : Stefano Faita et Michele Forgione

Secteur d'activité : Montréal

Secteur d'activité: Alimentation, restauration

Nombre d'employés : 64 (incluant ceux des quatre restaurants)

Profil de Stefano Faita

Poste : Président de Faita Forgione Foods

Âge : 47 ans

47 ans Scolarité : Sciences humaines, design graphique