Diamond a préféré le basketball

Diamond DeShields est une grande joueuse de basketball au sein de la WNBA. Elle est aussi la fille de Delino, ex-joueur des Expos.

« Il n’était pas trop agressif pour nous pousser dans le sport, il nous montrait simplement son soutien et c’est ce que tu veux de ton père, a confié l’athlète de 27 ans, croisée pendant le week-end des étoiles de la NBA, à Salt Lake City. C’est un père aimant et je suis très reconnaissante de pouvoir l’appeler papa. »

Diamond DeShields, récemment échangée aux Wings de Dallas, est née en mars 1995, à West Palm Beach. C’était pendant le camp d’entraînement des Dodgers de Los Angeles, alors que Delino avait été impliqué dans une transaction des Expos contre un certain Pedro Martinez, un peu plus d’un an auparavant.

Inspirée par son frère

Puisque le talent regorge bien souvent dans une seule et même famille, Diamond considère son grand frère, Delino fils, comme son principal modèle.

« Mon frère est ma plus grande inspiration, c’est le meilleur grand frère que tu puisses avoir, a-t-elle dit, à propos de celui qui a déjà disputé sept saisons dans le baseball majeur entre 2015 et 2021, principalement avec les Rangers du Texas. Je suis toujours fière de lui et du fait d’être sa petite sœur. Je l’ai toujours vu pourchasser son rêve et ça m’a aidée à faire de même. »

Encore l’an dernier, Delino DeShields fils évoluait au niveau AAA avec les Stripers de Gwinnett, club-école des Braves d’Atlanta.

À propos du prénom Diamond, faut-il y voir un lien avec le baseball alors que son célèbre père évoluait principalement à l’avant-champ, soit au deuxième but, durant sa carrière sportive ?

« Ç’aurait du sens si c’était le cas, mais je ne crois pas que ce soit la raison », a répondu, avec le sourire, celle qui compte un championnat de la WNBA, en 2021, avec le Sky de Chicago.