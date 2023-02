Fondation du CHU de Québec : un grand bal pour réinventer l’hôpital

Événement phare de la Fondation du CHU de Québec, le Bal des grands romantiques prévu le 17 mars au Centre Vidéotron, rassemblera des centaines de donateurs soucieux de contribuer à l’acquisition d’équipements de haute technologie, à l’humanisation des soins et au financement de la recherche, afin de «soutenir le CHU de Québec-Université Laval (CHU) et l’aider à se réinventer».

La Fondation est là pour offrir au CHU de Québec – Université Laval le «plus» qui fait la différence. «La Fondation finance des équipements hautement technologiques de dernières générations, disponibles sur le marché, mais que le ministère ne financera pas. Comme par exemple des robots chirurgicaux qui font en sorte que les opérations soient moins invasives et plus rapides, qu’il y ait moins d’infections et que les gens restent moins longtemps à l’hôpital», indique Marie-Claude Paré, présidente de la Fondation du CHU de Québec.

Crédit photo: Marie-France Dorval

Cette valeur ajoutée favorise aussi l’humanisation des soins, puisque grâce au soutien financier de la Fondation, des massages sont offerts aux personnes en fin de vie, de la zoothérapie réconforte les patients qui en ont besoin et différents programmes rendent le séjour à l’hôpital et le retour à la maison plus doux.

De plus, en offrant des bourses de démarrage à des chercheurs, la Fondation leur permet d’entamer de nouvelles recherches et de les pousser toujours plus loin en allant solliciter d’autres sources de financement, pour ainsi réaliser de nouvelles avancées médicales.

La Fondation collabore également à la réalisation du plus grand projet social en santé, le nouveau complexe hospitalier, qui deviendra un centre de référence pour plusieurs spécialités.

Rendez-vous au bal

Crédit photo: Nathalie Godin

«Le Bal des grands romantiques amasse des fonds pour tous les hôpitaux du CHU de Québec – Université Laval (Hôtel-Dieu de Québec, Hôpital de l’Enfant-Jésus, Hôpital du Saint-Sacrement, Hôpital Saint-François d’Assise, CHUL) toutes ses causes et tous ses grands projets. C’est en l’aidant à devenir un CHU de hautes technologies que la Fondation contribue à réinventer l’hôpital», souligne Mme Paré.

Lors de sa 25e édition en 2019, l’événement avait recueilli 650 000$, ce qui avait fait grimper le montant cumulé des 25 dernières années à près de 7 M$. Une somme entièrement investie à Québec, destinée aux patients de Québec et de l’est de la province, pour la santé et le mieux-être de notre collectivité et des générations futures, car 100% des dons restent ici.

Cette année, le Bal des grands romantiques présenté par Québecor, sous la présidence d’honneur de monsieur Guy Cormier, président et chef de la direction de Desjardins, se tiendra le vendredi 17 mars, au Centre Vidéotron.

Pour ce grand retour en présentiel après trois années d’absence, l’événement propose une formule évolutive qui favorisera les vraies rencontres.

Animée par Guylaine Tremblay, la soirée promet un repas gastronomique, des témoignages, un hommage aux intervenants du CHU dont plusieurs seront présents, de la danse, du réseautage, de même qu’une mise en valeur des hôpitaux que soutient la Fondation ainsi que du nouveau complexe hospitalier.

Pour prendre part à l’événement ou faire un don, rendez-vous ici!