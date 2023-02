Gestion des chantiers à Montréal: les acteurs du milieu se rencontreront le 30 mars

La multiplication des chantiers à Montréal notamment au centre-ville – force les acteurs du milieu à se réunir le 30 mars prochain pour trouver une meilleure façon de gérer les travaux dans la métropole.

Une centaine de promoteurs immobiliers, d’entrepreneurs, d’experts, mais aussi le ministère des Transports et la Ville de Montréal tiendront un Sommet sur les chantiers, promis depuis cet automne par l’administration Plante.

«Nous sommes conscients que la gestion actuelle des chantiers à Montréal peut être plus efficace», a reconnu Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l’innovation et du design, au comité exécutif de la Ville.

Les cônes orange font presque partie intégrante du paysage montréalais. Sur une période d’un an, 94 % des rues du centre-ville ont subi un blocage total ou partiel, confirmait le mois dernier une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

Plus du quart des cônes orange qui avaient été recensés dans le centre-ville étaient aussi jugés inutiles, selon le rapport.

«Le but est d'avoir une réglementation plus robuste et d'améliorer la signalisation au pourtour des chantiers, mais surtout de sortir avec des livrables concrets», a souligné M. Rabouin.

Le président et chef de la direction de la CCMM, Michel Leblanc, s’est dit satisfait de la tenue de ce sommet.

«Il y a des choses qui doivent changer. Moi, je crois dans les sommets quand on est rendu au point que les gens sont d’accord de changer la culture», a-t-il expliqué.

«Après ça va prendre des suivis [...] puis de s’assurer que ça se réalise. C’est la seule façon dont on va se sortir de la situation dans laquelle on se trouve», a ajouté M. Leblanc, qui a assuré qu’il sera présent à cette rencontre.