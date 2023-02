Ingérence chinoise: réunion d'un comité parlementaire mardi

Un comité parlementaire se réunit d’urgence mardi pour faire la lumière sur les révélations du «Globe and Mail» qui démontrait l’ingérence chinoise lors des dernières élections.

«Il y a des endroits où il y a eu des expulsions lorsqu’on est pris à faire ce genre d’action. Ici au Canada, il n’y a eu aucune conséquence. On veut tenter de savoir ce que le premier ministre savait, quand il l’a su et pourquoi au Canada on semble fermer les yeux sur ces allégations qui trainent depuis plusieurs années», mentionne Luc Berthold du Parti conservateur du Canada.

Aux yeux de l’écrivain et cinéaste Cheuk Kwan, plus l’on attend avant d’agir, plus cela donne de l’espace à la Chine pour agir au Canada.

Selon lui des agents qui travaillent pour la Chine sont bien connus dans la communauté, mais celle-ci n’a pas les outils pour les réprimander.

«Je sais que le premier ministre Trudeau préfère éviter le problème. Si rien n’est fait, la Chine va en faire encore plus. Sur le terrain, c’est ce que nous constatons chaque jour», a-t-il dit à TVA Nouvelles.