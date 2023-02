Jimmy Carter: incompris et différent

Nous apprenions samedi que l’ancien président Jimmy Carter avait décidé de rentrer à sa maison de Plains dans l’État de Géorgie pour y recevoir des soins palliatifs.

Fidèle à ses origines, il souhaite donc terminer sa vie dans la maison qu’il a construite de ses mains. Une demeure modeste pour un ancien président, elle a été évaluée à 167 000$ en 2018.

Une présidence en demi-teinte

Pour bien des observateurs, la présidence du 39e président constitue un échec. Pour peu qu’on ait étudié l’histoire ou vécu cette période, on se souvient de la catastrophe de Three Mile Island, de la stagflation, de l’invasion soviétique en Afghanistan, du boycottage des Jeux olympiques d’été de 1980 et, surtout, de la crise des otages en Iran.

Cette image de président faible lui colle à la peau et même les historiens qui se sont prêtés à l’exercice d’établir un classement en 2021 le placent en milieu de peloton et parmi les pires du 20e siècle, en compagnie de noms aussi peu glorieux que Warren G. Harding, Calvin Coolidge, Herbert Hoover et Gerald Ford.

Cette perception assez répandue change cependant peu à peu avec le passage du temps. Dans un ouvrage intitulé His very Best (2020), le journaliste Jonathan Alter défend la thèse que Carter est probablement le plus incompris des présidents de l’histoire américaine.

Dans ce qui ressemble à une tentative de réhabilitation, Alter avance un certain nombre de réalisations, dont certaines peu connues du grand public. À titre d’exemple, il souligne qu’il est le premier à s’intéresser sérieusement à la question environnementale. Il précise que Carter a signé pas moins de 14 lois sur cette question.

En politique intérieure, on lui doit également les postes de secrétaire à l’Éducation, secrétaire à l’Énergie, une loi pour protéger les lanceurs d’alerte, la loi FISA (procédures des surveillances physique et électronique) ainsi que la création de la FEMA (l’agence fédérale des situations d’urgence).

Même en politique étrangère, la crise des otages en Iran occulte quelques contributions majeures parmi lesquelles figurent l’entente du canal de Panama, le développement des relations diplomatiques avec la Chine, les accords de Camp David ainsi que son combat pour les droits de l’homme.

Un ancien président différent

C’est une fois sorti de la Maison-Blanche que Jimmy Carter devient peu à peu une figure populaire et appréciée de par le monde. Gagnant du prix Nobel 2002, il se refuse à monnayer son expertise et le prestige de ses anciennes fonctions.

Contrairement aux Clinton et Obama, pas de riches contrats et de millions qui pleuvent pour celui qui imite en ce sens Harry Truman. C’est d’ailleurs pour ce dernier qu’a été voté le Former Presidents Act, qui accordait une pension de 50 000$ par année aux anciens présidents.

Simple, modeste et totalement dédié à la cause du Carter Center: sa sagesse et son intégrité contribuent à en faire un modèle dans un univers politique marqué par les scandales et la rhétorique violente.