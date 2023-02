La liste d'écoute de QUB musique du 17 février 2023

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés? Stéphane Plante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

La vie - Arthur H ****

Écouter La vie, c'est retrouver cette poésie parfois évasive des albums d’Arthur H. Abstraite à la limite. Jamais absconse toutefois. Portée par des rythmes juste assez fluides. Comme dans la pièce-titre ouvrant magistralement l’offrande avec ses violons envoûtants, virevoltants. On se laisse volontiers bercer par la voix rauque d’Arthur H même si elle prend des intonations bienvenues qui s’éloignent de son registre habituel sur L’océan. Qu’il les scande ou les susurre, Arthur H fait honneur aux paroles de Léonore Mercier comme Titanic et L’innocence en font foi. Petit bémol pour Addict, une énième référence à l’obsession des médias sociaux (si vous croyiez que Serge Fiori avait vidé le sujet avec Le monde est virtuel, détrompez-vous). Heureusement, La folie du contrôle nous ramène à bon port avec une épopée frôlant la science-fiction dystopique comme seul Arthur H peut la réciter. D’ailleurs, bien des avenues musicales ou lyriques relèvent du 7e art. Comme El Magnifico qui ne jurerait pas sur la trame sonore d’un thriller. Les fans de la première heure de l’époque Bachibouzouk ou Trouble-fête s’y retrouveront. Et La vie pourrait même inciter quelques néophytes à plonger dans l’intégrale d’Arthur H. (Stéphane Plante)

Les souvenirs flous - Désirée ****

Après La Voix en 2017 et son premier album Madeleine en 2019, la chanteuse et pianiste a eu besoin de faire le point. Cette redécouverte d’elle-même est passée par un plongeon dans ses tourments les plus intimes. Dur d’imaginer un meilleur accompagnateur qu’Antoine Corriveau, à la réalisation, pour fouiller ces sujets sombres. À la fois sophistiqués, vibrants et atmosphériques, les arrangements indie pop deviennent l’assise parfaite pour la voix rauque de Désirée, qui s’avère encore plus magnifique dans la vulnérabilité. Une écoute émouvante, prenante, qui risque de marquer plusieurs oreilles. (Mélissa Pelletier)

In Abstracto - Les incendiaires ****

Dix ans déjà que la formation montréalaise ne nous avait pas offert un nouvel album. Mais leur retour ne devrait pas passer inaperçu avec ce parfait condensé de pop concise admirablement ficelé. Surtout avec Le parfum du Tao. Même si les gars ont été comparés souvent à The Cure et Indochine (Albertine retrouvée), In Abstracto reste, avec ses arpèges plein d’effets de chorus, vraiment apprêté à la manière des Incendiaires. On espère ne pas attendre un autre 10 ans pour leur prochain album. (Stéphane Plante)

Une paillette dans l’engrenage - Samuele ***1/2

Samuele a une bien belle joie dans la voix pour marquer son retour! Pour la petite histoire: après un épuisement professionnel et une réflexion sur son genre, l’artiste s’assume aujourd’hui trans et non-binaire. Ce cheminement laisse place à de lumineuses pièces au groove entraînant, où se côtoient la douceur et l’irrévérence. Sans rien perdre de son don pour la poésie, iel aborde notamment sur ce livre-album la mise de limites, l’anxiété et l’amour en ne frôlant jamais la lourdeur. (Mélissa Pelletier)

L’heure du thé avec Margaret Tracteur - Margaret Tracteur ****

Projet mené par la talentueuse Gabrielle Noël Bégin qui aborde ici des sujets des plus variés sur des airs de folk, de country et de bluegrass soumis à la cadence du banjo aux accords saccadés. Que ce soit pour parler de la banlieue, de l’environnement et même de la Dame de fer qui a inspiré son nom (Austéri-thé), elle maîtrise avec élégance les tournures ludiques. En plus d’iodler à merveille sur Le yodel de Ferland-Boilleau en gardant une indéniable dégaine punk-rock. (Stéphane Plante)

