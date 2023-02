L’aide médicale à mourir ne fait pas l’unanimité

Je lis votre chronique de ce matin dont le premier titre est « L’immense bonheur de choisir sa fin de vie » dans laquelle une femme catholique de 87 ans vous raconte combien elle est d’accord avec la décision de nos gouvernements de permettre le recours à l’euthanasie qu’on travestit en l’appelant « aide médicale à mourir » pour que ça paraisse mieux. Une opinion Louise, que vous affirmez partager en plus.

L’orgueil vous mène et vous a rendues aveugles toutes les deux. Vous marchez dans des marécages infects, surtout vous, Louise, qui incitez vos lecteurs à vous suivre. Arrêtez ! Vous êtes des ignorantes qui parlez comme si vous saviez, en vous appuyant sur de l’insensé pour justifier votre pensée.

L’homme qui vous dit cela aujourd’hui, moi en l’occurrence, n’a jamais à ce jour rencontré un athée qui l’a égalé au niveau de la profondeur de ses convictions. Votre réflexion à toutes deux me rappelle ce qui émanait de ce jeune prétentieux égaré que j’étais il y a cinquante ans, alors que je vibrais de la contemplation de moi-même.

Rendu plus âgé, je sais qu’il faut dire merci pour tout ce qui m’arrive, parce que tout, sans exception, est un appel à aimer. La personne qui sait ça sait qui est Dieu. En effet, seul l’amour vrai peut transformer les épreuves en lumières et faire en sorte qu’elles s’anéantissent. C’est-à-dire qu’elles perdent tout pouvoir funeste sur l’humain qui les vit. Je ne peux que vous souhaiter d’être frappées de plein fouet en plein cœur par le véritable amour.

Est-ce que Jésus, pour garder sa dignité de Fils de Dieu, a fui ses bourreaux qui l’ont mis à mort ignominieusement ? Il aurait pu, mais il s’est plutôt abandonné à la volonté de son Père et à son amour pour les hommes. Est-il descendu de sa croix comme on le lui suggérait tout en l’humiliant ? Encore là, il aurait pu. Il a plutôt choisi de sauver l’humanité en mourant sur la croix. Par conséquent, n’est-il pas plus juste et raisonnable de s’en remettre entièrement à lui quant à l’heure de notre propre mort, alors que c’est là qu’on peut trouver la plus grande des libertés et vivre dans la dignité ?

Le rôle de la foi ne consiste pas à affirmer que Dieu existe, puisque la raison ayant accès à l’évidence s’en charge. Elle sert plutôt à témoigner de l’amour qu’on a pour Lui. Quelle splendeur perdue que de se le refuser !

G.D.

J’ai du mal à m’imaginer qu’un humain puisse se sentir à ce point supérieur aux autres pour leur refuser le droit de ne pas penser comme lui ? On m’a toujours appris qu’il fallait résister à la tentation de condamner quiconque ne partage pas les mêmes opinions que moi sur des sujets qui demandent plus d’ouverture d’esprit, afin de me donner une chance de les comprendre. Mettons les choses au clair, il n’a jamais été question d’euthanasie, ni dans la lettre en question ni dans ma réponse, mais bien plus spécifiquement « d’aide médicale à mourir », ce qui constitue une énorme différence.