L’impact de Mathurin

SALT LAKE CITY, Utah | Tyrese Haliburton et Buddy Hield ne tarissent pas d’éloges à l’endroit du Québécois Bennedict Mathurin, leur jeune coéquipier chez les Pacers de l’Indiana.

« Je pense qu’il va devenir l’un des meilleurs joueurs de la ligue dans les années à venir », a ainsi projeté Hield, rencontré durant le week-end des étoiles de la NBA, à Salt Lake City.

Ils sont aux premières loges pour constater son impact dans l’équipe.

« Benn est fantastique, il nous aide de différentes manières, a pour sa part noté Haliburton, qui demeure la grande vedette des Pacers. Il s’est bien ajusté à la NBA, c’est un peu différent comparativement à la NCAA évidemment. Le rythme est plus rapide. Tout le monde est meilleur, plus gros, plus rapide et plus fort. Mais Benn a une superbe saison comme recrue et nous avons encore une vingtaine de matchs [NDLR 22] sur lesquels bâtir avant la fin du calendrier régulier. »

Avec une fiche de 26-34, les Pacers devront en effet connaître une excellente fin de campagne pour espérer participer aux éliminatoires. Ils pourchassent notamment les Bulls de Chicago et les Raptors de Toronto au classement de l’Association de l’Est.

Compétition à l’interne

La formation de l’Indiana ne manque pourtant pas d’outils dans son coffre. Haliburton, 22 ans, et Hield, 30 ans, sont particulièrement redoutables à la ligne des trois points.

Ils ont d’ailleurs tous deux atteint la finale à trois participants au concours d’habiletés, samedi à Salt Lake City, s’inclinant devant Damian Lillard dans la traditionnelle compétition de tirs de l’extérieur.

« Rick Carlisle fait un bon travail en permettant de pratiquer nos tirs à la fin des entraînements, il crée des jeux compétitifs entre nous, a expliqué Hield, en parlant de l’entraîneur-chef. C’est toujours plaisant de s’entraîner avec les Pacers. »

Naturellement, Mathurin, un ancien des Wildcats de l’Université de l’Arizona, en profite à son tour.

« C’est une recrue, il s’améliore chaque jour, a ajouté Hield, à propos du Québécois. Il continue d’apprendre, mais est déjà très impressionnant. »

Bientôt un monstre à trois têtes

Hield fait partie des meilleurs de la NBA avec un taux d’efficacité de 42,6 % à la ligne des trois points tandis que Haliburton, un joueur complet, frôle les 40 %.

De la manière qu’il s’entraîne, Mathurin (31,9 %) pourrait éventuellement compléter un monstre à trois têtes avec ses deux coéquipiers.

« Je veux toujours être le dernier qui sort du gymnase et c’est quelque chose que je dois continuer à faire », a noté Mathurin.

À ce sujet, il a été possible de s’entretenir avec la recrue des Pistons de Detroit, Jaden Ivey, à la suite de la scène observée au terme de l’entraînement matinal des « Rising Stars », vendredi.

Mathurin et lui ont ainsi été impliqués dans un petit jeu, où ni l’un ni l’autre ne voulait quitter l’entraînement à moins d’être le dernier.

« Il sera un joueur spécial dans cette ligue, j’aime voir à quel point il est compétitif, a formulé Jaden Ivey, concernant Mathurin. C’est ce que je fais aussi. Chaque jour, quand je m’entraîne, je reste après pour effectuer des lancers francs. Ce n’est pas un jeu, c’est mon côté compétitif, je voulais être le dernier à partir du gymnase. »

Recrue de l’année ?

La formule paie : Ivey et Mathurin sont tous deux des candidats potentiels pour le titre de recrue de l’année dans la NBA.

Or, Paolo Banchero, du Magic d’Orlando, semble être le grand favori pour l’emporter avec une moyenne de 19,9 points par match, comparativement à 17,2 pour le Québécois, au deuxième rang.

Le prochain match des Pacers est maintenant prévu ce jeudi 23 février alors qu’ils recevront la visite des Celtics de Boston. Mathurin et ses coéquipiers visiteront ensuite, samedi, Banchero et le Magic.

Ivey et Mathurin se retrouveront par ailleurs à trois reprises d’ici la fin de la saison, deux fois à Detroit (11 et 13 mars), puis une dernière fois à Indianapolis, le vendredi 7 avril.