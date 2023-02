Martin St-Louis : «On ne finit pas le travail»

Vingt-six matchs. Voilà ce qui reste à la saison du Canadien. Avec l’infirmerie qui déborde, les victoires qui se font rares et la lutte inexistante pour une place en séries éliminatoires, ce dernier droit pourrait s’annoncer long.

Évidemment, ça dépend de la perspective avec laquelle on regarde la situation. Philosophe à ses heures, Martin St-Louis a utilisé une citation de Theodore Roosevelt selon laquelle se comparer à d’autres nous prive souvent du sentiment de satisfaction.

« Quand tu regardes le classement et que tu te mesures aux autres équipes, tu peux facilement perdre le plaisir », a expliqué l’entraîneur-chef du Canadien, bien au fait que son équipe occupe le 26e rang du classement général.

« Il faut garder l’emphase sur nous-même pour amener de l’enthousiasme. On veut continuer de grandir et d’apprendre », a-t-il ajouté.

Parfois, l’apprentissage se fait à la dure. Comme ce fut le cas, jeudi dernier à Raleigh, et samedi à Toronto. Dans le coup pendant une bonne partie du match, le Canadien a fini par s’écrouler devant bien plus fort que lui.

« Il faut finir les matchs, il faut finir les périodes, il faut finir nos présences, a martelé le Lavallois. On est là, on est dans la bonne position. Mais on ne finit pas le travail. Il faut être plus exigeant de ce côté. »

Des signes encourageants

Cette réalité, c’est souvent celle d’une équipe inexpérimentée. L’inconstance et la jeunesse vont souvent de pair. Sans compter qu’avec le nombre de blessés, plusieurs joueurs n’occupent pas la bonne chaise.

Encore une fois, il y a deux façons de voir la situation : se concentrer sur les 20 dernières minutes au cours desquelles le Canadien l’a échappé ou se dire qu’il a tenu tête à certaines des meilleures formations du circuit pendant quarante minutes.

Sans surprise, Jordan Harris préfère la seconde.

« Au début de la saison, pas beaucoup de gens nous accordaient une chance d’être capable de rivaliser avec des équipes de cette envergure. C’est encourageant de savoir qu’on peut batailler avec n’importe qui quand nous jouons bien.

« Oui, c’est agaçant de voir que quelques erreurs font que nous perdons ces matchs, a-t-il poursuivi. Il y a du positif à retenir, mais il y a également des occasions d’apprentissage. »

Ce qui n’est pas mauvais en soi.

Un autre gros défi

Une autre belle occasion risque de se présenter à eux, mardi soir, à Newark. Troisièmes dans la LNH, les Devils n’ont perdu que deux de leurs dix derniers matchs en temps réguliers.

« La clé sera assurément la constance. Il faudra être intelligent et éviter les erreurs mentales, car dans la LNH, les meilleurs clubs sont trop talentueux pour gaspiller des chances de marquer », a fait valoir Alex Belzile.

C’est le cas de Jack Hughes. Avec 35 buts, l’ancien coéquipier de Cole Caufield est au cœur de la course pour l’obtention du trophée Maurice-Richard.

C’est Samuel Montembeault qui affrontera les tirs des joueurs des Devils.