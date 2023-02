Pee-wee ukrainiens: des adieux difficiles

Des larmes et de longues étreintes : les au revoir n’ont pas été faciles pour les petits joueurs ukrainiens et leurs accompagnateurs.

Le groupe est arrivé à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau lundi en fin d’après-midi dans deux minibus.

Au début, on s’occupait de déposer les valises et les sacs d’équipement sur le trottoir.

Mais quand est venu le temps d’entrer à l’intérieur pour l’enregistrement, les regards se sont un peu assombris.

« Ça serre le cœur »

François Robert a accompagné le groupe, lui qui a accueilli deux jeunes dans sa maison. Les adieux ont été difficiles.

« Ça serre le cœur. On s’est tellement attaché à ces jeunes-là. Je pensais que ça serait une aventure où on serait avec eux le matin et le soir. Ç’a pris une tournure à laquelle je ne m’attendais pas. J’ai passé toutes mes journées avec eux. »

En fin de compte, François Robert a pris trois semaines de vacances et il les a passées avec ses pee-wee.

« J’ai été presque 24 heures sur 24 avec eux. On s’attache vite et c’est très dur de les voir partir. Je pense qu’on va vivre un deuil dans les prochains jours ma famille et moi. »

La plupart d’entre eux vont retourner aux quatre coins de l’Europe, mais cinq jeunes retournent en Ukraine.

« C’est certain que ceux qui retournent en Ukraine nous touchent un peu plus. Les autres s’en vont dans un endroit sécuritaire et leur vie n’est pas en danger », a soutenu François Robert dont l’un des deux jeunes qu’il a hébergés rentre à Kyiv.

« C’est sûr que je ne connais pas tout le contexte, mais pour moi ça n’a pas de sens pour ceux qui retournent en Ukraine. »

L’homme de Québec se réconforte en se disant que sa famille et lui ont donné un peu de répit à leurs invités.

Donner le sourire

François Robert pourrait bien revoir Matvii Kulish, un gardien qu’il a hébergé, puisque le jeune homme a exprimé le désir de rester au Québec.

« Je suis pas mal sûr qu’ils viennent de passer les trois plus belles semaines de leurs vies. On les a éloignés pendant trois semaines et on leur a donné le sourire. »

Comme il l’a confié au collègue Kevin Dubé, il a l’intention d’accueillir le jeune s’il décide de revenir l’été prochain en vue de la prochaine saison de hockey.

Il a même déjà commencé les recherches pour s’assurer que Kulish sera bien accueilli s’il est de retour.

« J’ai déjà commencé à rechercher une école en francisation et j’ai trouvé un programme scolaire dans une école avec une spécialité pour gardiens de but. »