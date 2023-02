Possession d'armes à feu: deux suspects dans la vingtaine arrêtés par le SPVQ

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a arrêté deux hommes de 21 et 22 ans pour possession d’arme à feu et dispositif prohibés.

Les deux individus sont présentement détenus et devraient comparaître plus tard lundi.

Le 18 février dernier, la police est intervenue dans un domicile de Vanier pour une altercation. Une enquête a alors été initiée dans ce premier dossier, notamment par les enquêteurs du projet MALSAIN.

Puis, dans la nuit du 20 février, des patrouilleurs ont intercepté un véhicule pouvant être relié à l’événement du 18 février.

Lors de l’interception, les patrouilleurs ont découvert un chargeur d’armes à feu à grande capacité. Un pistolet en plastique imprimé en 3D et chargé a également été saisi, en plus de 30 grammes de cocaïne, près de 4000$ en argent, un cellulaire et un couteau.

En février 2019, le SPVQ a mis en place le projet MALSAIN afin de contrer une hausse de violence liée au trafic de stupéfiants du crime organisé.