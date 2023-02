S’achemine-t-on vers une guerre mondiale?

Dans quatre jours, ça fera un an que les chars russes sont entrés en Ukraine.

Douze mois plus tard, on ne sait toujours pas comment ce conflit va se terminer.

S’achemine-t-on vers une « vietnamisation » du conflit ? Deux empires qui se font la guerre par pays interposé ?

Ou la Russie de Poutine, sous le poids des dépenses liées à la guerre, devra-t-elle sortir d’Ukraine la queue entre les deux jambes, comme elle est sortie d’Afghanistan en février 1989 ?

Poutine, que l’on dit malade, donc qui n’aurait rien à perdre, va-t-il jouer son va-tout et « peser sur le piton » ?

Personne ne le sait.

On nage en plein brouillard, et toutes les options restent possibles.

Même les pires.

L’HISTOIRE DANS LE RÉTROVISEUR

Voilà pourquoi il est si réconfortant de regarder des documentaires historiques.

On connaît la fin.

On sait comment tout ça va se terminer.

On est capable de faire des liens, on interprète chaque petit événement, même le plus anodin, à la lumière de ce qui s’est passé à la toute fin.

C’est comme regarder une partie d’échecs en reprise.

Chaque déplacement de pièce a soudainement du sens.

« Ah oui, il a déplacé son fou pour amener son adversaire à tasser sa tour à gauche, puis il a avancé son pion pour attirer son cavalier, et... »

On regarde le passé dans le rétroviseur.

Et on analyse chaque coup à la lumière de l’issue du match, de la victoire implacable de Bobby Fischer ou de Garry Kasparov.

Alors que lorsque tu vis l’Histoire « en train de se faire », tu ne sais absolument pas ce qui t’attend.

Les gens qui vivaient leur vie au jour le jour dans les années 20 et 30 ne savaient pas que les événements qui faisaient la manchette des journaux chaque matin allaient mener à l’un des plus terribles conflits de l’Histoire.

On regarde les juifs allemands, polonais et autrichiens marcher, rire et discuter dans les vieux films d’archives de l’époque, et on a le goût de leur dire : « Faites vos valises et partez ! Et surtout, n’allez pas en France, car eux aussi vont vous envoyer dans des camps ! »

Qu’est-ce que nos arrière-petits-enfants vont dire en regardant les reportages tournés aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’ils vont avoir envie de nous crier ?

Qu’est-ce qui se trame en coulisses, à notre insu ?

Où le train de l’Histoire va-t-il nous mener ?

Personne ne le sait.

Et c’est terriblement angoissant.

On aimerait appuyer sur le bouton « Fast Forward » pour savoir ce qui nous attend.

Et pouvoir nous préparer.

LE PONT DE L’ALMA

On est comme Lady Di qui vient de sortir du Ritz de Paris le 30 août 1997 à 0h10 et qui s’apprête à monter dans la Mercedes de Dodi Al-Fayed.

Les photographes entourent l’auto. Les lumières des flashs crépitent.

On dit au chauffeur d’y aller pleins gaz ? Ou au contraire, on lui dit de conduire prudemment ?

À quoi ressemblera le monde dans un an ?

Les Ukrainiens savaient-ils ce qui les attendait le lendemain lorsqu’ils soupaient en famille, le 23 février 2022 ?