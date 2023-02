Un mauvais dossier de crédit peut vous pourrir la vie de bien des façons

Votre dossier de crédit comprend toutes sortes d’informations sur votre façon de gérer le crédit. Celles-ci seront très utiles aux prêteurs, mais aussi aux assureurs, aux employeurs et même aux propriétaires.

Au Canada, Equifax et TransUnion sont les deux grandes agences de crédit qui collectent vos informations financières et constituent votre dossier de crédit.

Elles reçoivent ces renseignements directement des prêteurs et créanciers qui leur communiquent votre façon de gérer le crédit et vos dettes.

Un algorithme permet ensuite de générer le fameux pointage, un nombre compris entre 300 (le pire) et 900 (le meilleur).

R-9, R-8, R-7...

Lorsqu’ils fournissent vos informations aux agences de crédit, les prêteurs utilisent une combinaison de chiffres et de lettres. C’est ce que l’on appelle la cote de crédit. La lettre représente le type de créance et le chiffre le rythme auquel vous remboursez vos dettes.

Par exemple, la lettre R est un crédit renouvelable, comme une carte de crédit, le M un prêt hypothécaire, le I le crédit à tempérament (prêt automobile), etc.

Les chiffres vont de 0 à 9 : le 1 signifie que l’on a payé à échéance, le 2 que le compte a été payé en retard dans les 31 à 59 jours, etc.

La mention R-9 est la pire et indique que l’on a fait faillite, que les dettes sont en recouvrement ou que l’on a déménagé sans laisser d’adresse.

Attention, prévient Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité et président de Jean Fortin et Associés, car une mention R-3 pour une carte de crédit payée en retard peut rapidement se transformer en R-9 si le créancier décide d’envoyer la dette en recouvrement parce qu’il estime qu’il ne pourra pas récupérer son dû.

Des impacts moins connus

Avoir un mauvais crédit a un impact sur différents aspects de la vie quotidienne.

Par exemple, il sera difficile, voire impossible, d’obtenir du crédit, ou si on réussit à le faire, ce sera à des taux moins avantageux.

« Certains employeurs demandent aussi à vérifier le dossier de crédit, notamment pour les emplois où il est nécessaire de manipuler de l’argent, comme dans les institutions financières », ajoute Pierre Fortin.

Il en va de même pour les assureurs.

« Vous ne serez pas nécessairement pénalisé, mais l’assureur pourrait ne pas vous accorder un rabais qu’il aurait offert à un autre client qui, lui, a un bon dossier », mentionne Pierre Fortin.

Pourquoi ? Parce que si vous rencontrez des difficultés financières, il est probable que vous preniez moins soin de vos biens, et par conséquent les risques de sinistres sont plus importants. Par exemple, un toit mal entretenu peut entraîner des fuites et des dégâts d’eau.

Enfin, avec un mauvais dossier de crédit, un propriétaire ne sera pas enclin à vous louer son appartement. Si c’est le cas, mais que vous avez repris vos finances en main depuis, jouez cartes sur table et faites preuve de transparence avec le propriétaire. En lui expliquant la situation, il sera davantage susceptible de vous faire confiance.

Conseils

Toutes les mentions, bonnes ou mauvaises, demeureront dans votre dossier de crédit pour une période maximum de six ans. Une proposition de consommateur y apparaîtra pendant trois ans à partir du moment où elle est terminée et une faillite, six ou sept ans selon l’agence de crédit.

Tout le monde n’a pas accès à votre dossier de crédit librement, seuls quelques organismes ou personnes peuvent le faire (institutions financières, prêteurs, assureurs, employeurs, institutions gouvernementales, propriétaires, etc.), et ce, pour des raisons bien précises (accorder un prêt, louer un appartement, fournir un emploi, assurer un bien, recouvrer des dettes, etc.), mais seulement avec votre autorisation écrite.

Puisqu’une mauvaise cote de crédit vous suivra longtemps, vous avez intérêt à corriger les erreurs éventuelles le plus rapidement possible. Faites sortir votre dossier de crédit pour voir ce qu’il contient, et le cas échéant demandez des corrections dans les meilleurs délais.