Un premier match au Québec pour Marie-Philip Poulin en près de six ans

L’entraînement était optionnel ce matin, mais Marie-Philip Poulin tenait à patiner pour être au sommet de sa forme ce soir au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières, face aux États-Unis.

La dernière fois que l’équipe canadienne de hockey féminin a disputé un match en sol québécois, c’était en 2017, à Québec, contre ces mêmes Américaines, qui l’avaient emporté 5 à 2.

« On est très fébriles et très excitées. Ça fait plusieurs années qu’on n’est pas venu au Québec. Je pense que l’aréna sera rempli ce soir alors c’est super d’avoir l’équipe canadienne ici. On a hâte de faire rêver des petites filles », a indiqué Poulin quelques heures avant le sixième et avant-dernier match de cette Série de la rivalité.

« Les Américaines ont remporté les trois premiers matchs et on est revenu de l’arrière pour faire 3 à 2 dans la série, a rappelé la capitaine de l’unifolié. Alors ce soir, c’est un match très important. On se prépare aussi pour le Championnat mondial à Brampton [en Ontario] en avril. On voit ça comme une demi-finale. Chaque fois qu’on a la chance de jouer contre elles, c’est intense. Chaque bataille sera très importante. »

Poulin et ses coéquipières pourront compter sur l’appui de plus de 4000 spectateurs et parmi ceux-ci, il devrait y avoir des membres de sa famille, dont sa petite cousine qui chantera l’hymne national.

Un bain de foule

Le passage de la formation nationale à Trois-Rivières a été un franc succès jusqu’ici. Dimanche, après leur entraînement, les joueuses ont vécu un bain de foule.

« Les petites filles, mais aussi des garçons, viennent nous voir et on peut communiquer avec eux, a raconté Poulin. L’accès aux joueuses, c’est quelque chose de super important au hockey féminin. Ils nous connaissent sur la glace, mais de pouvoir avoir cette connexion hors glace, c’est ce qui rend notre sport très spécial. On leur permet de rêver. J’étais à leur place quand j’étais jeune. »

« On se prépare pour un match, mais à la fin de journée, on fait la promotion du hockey féminin », a-t-elle souligné.

Bientôt 200 points

L’attaquante de 31 ans n’est plus qu’à un point d’atteindre les 200 en carrière avec l’équipe nationale senior. Elle pourrait aussi rejoindre le cap des 100 buts, elle qui en avait 96 au compteur, avant le match de ce soir, son 167e.

La Série de la rivalité entre le Canada et les États-Unis se conclura mercredi soir à la Place Bell de Laval.