Trois ans de recherche pour Le projet Riopelle: Robert Lepage lève le voile sur sa création

Deux mois avant la première, Robert Lepage a levé le voile sur sa création sur le peintre Jean Paul Riopelle qui sera dévoilée le 25 avril en première mondiale.

Le projet Riopelle mettra en vedette neuf comédiens qui joueront 80 personnages. Il sera présenté 30 fois, du 25 avril au 8 juin, au Théâtre Jean-Duceppe à Montréal et 28 fois au Diamant, à Québec, entre le 19 octobre au 19 novembre.

Luc Picard, dans le rôle de Riopelle, Anne-Marie Cadieux, Gabriel Lemire et Richard Fréchette font partie de la distribution.

« C’est un des spectacles les plus documentés sur lequel j’ai travaillé. La vie de Riopelle, c’est un demi-siècle d’histoire. Ce fut trois ans de recherche », a indiqué le créateur et metteur en scène Robert Lepage, hier, lors d’une rencontre de presse.

Le créateur a fait la promesse à la Fondation Jean Paul Riopelle, qui a fait la commande de cette création, qui soulignera les 100 ans de l’anniversaire du peintre québécois, de lui faire dire des choses qu’il a vraiment dites.

Le projet Riopelle s’intéresse à la carrière de Jean Paul Riopelle de son entrée à l’École du meuble en 1944 à la réalisation de son œuvre Rosa Luxemburg.

Photo fournie par Francois Latulippe

« Je trouvais important qu’on parle de lui. Tout le monde connaît le nom, mais très peu de gens connaissent l’œuvre de Riopelle. C’est aussi une œuvre qui est universelle et qui parle de nous », a-t-il fait remarquer, entouré de Luc Picard et de Gabriel Lemire, qui jouera le jeune Riopelle.

Luc Picard explique que le spectacle est une traversée dans le temps.

« Entre 1940 et 1992, il y a eu l’épisode du Refus global durant la période de la grande noirceur au Québec et ensuite les années 60 avec la Révolution tranquille. Ça devient comme une fresque historique », a fait savoir l’acteur qui se glissera dans la peau de Riopelle.

« À son retour de France, Riopelle se rend compte que le Québec a changé. Il y a eu une transformation sociale », a ajouté Robert Lepage.

Un homme secret

Le spectacle entame sa dernière semaine de création dans le studio Lepage Beaulieu. Hier, on pouvait voir un vaste écran blanc, telle une toile vierge, qui, soulevé, dévoile une série de chevalets et de toiles.

Photo d’archives, Agence QMI

« Il y aura des projections et de la danse. On ne dévoilera pas tous les secrets. C’est un spectacle multidisciplinaire à l’image de ces artistes qui étaient d’avant-garde. Toutes sortes de disciplines seront utilisées. On n’arrive pas à savoir si ça va durer 3 h, 3 h 30, 4 h, 4 h 30, on le dira en temps et lieu », a-t-il laissé tomber.

« On ne peut pas raconter la vie en une heure et demie », a fait remarquer Robert Lepage.

Noémie O’Farrell, qui se glissera dans la peau de la jeune Joan Mitchell, partenaire de vie de Riopelle durant 25 ans, réalise un rêve avec ce projet. Celui de travailler avec Robert Lepage.

« Il est un génie dans son domaine. C’est stimulant et exigeant et j’aime travailler avec des gens qui sont inspirés. Il donne beaucoup et il s’attend à beaucoup en retour. C’est un processus extrêmement stimulant », a lancé l’actrice qui jouera aussi les rôles de Murielle Guilbault, une des signataires du Refus global et Huguette Vachon, dernière conjointe de vie de Riopelle.

Luc Picard, Gabriel Lemire et même Robert Lepage avouent qu’ils n’étaient pas des spécialistes de Riopelle, lorsqu’ils se sont lancés dans cette aventure.

« C’est un homme impossible à cerner qui parlait très peu de lui-même et qui avait un côté fanfaron. Il ne se révélait pas beaucoup. J’ai attaqué ce personnage avec une vision de l’extérieur », a mentionné Luc Picard, qui, depuis plusieurs années, rêvait de travailler avec celui qu’il a surnommé le Cecil B. DeMille du théâtre.

Les billets pour Montréal sont en vente et ceux pour le Diamant le sont exclusivement en ligne. Ils seront offerts en billetterie à partir de mercredi à midi.