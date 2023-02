Vendre sa propriété par soi-même nécessite-t-il plus de temps?

Vous avez des projets plein la tête et songez à vendre votre propriété par vous-même pour économiser sur la commission? Toutefois, entre le boulot, les pratiques de soccer de votre ado et les cours de ski de la petite dernière, vous vous demandez peut-être comment vous allez trouver le temps pour y arriver.

L’animateur et humoriste Jonathan Roberge, qui a vendu sa maison avec l’aide de DuProprio l’an dernier, raconte comment il a su gérer la vente de sa propriété sans intermédiaire, malgré son horaire bien rempli.

En ayant recours aux services de DuProprio, vous n’êtes pas seul dans l’équation. Leur équipe professionnelle vous accompagnera à travers le processus et vous offrira l’aide nécessaire pour vendre sans payer la commission!

Mythe: «Vendre par soi-même nécessite beaucoup plus d’investissement de temps.»

30 heures avec ou sans intermédiaire

Vous avez un emploi du temps chargé et vous vous demandez combien d’heures vous devrez consacrer à la vente de votre propriété? Sachez que la vente sans intermédiaire ne requiert pas plus de temps de votre part. En effet, vendre sa propriété requiert en moyenne 30 heures* de temps personnel, et ce, accompagné ou non d’un intermédiaire.

Maître de votre horaire

En vendant avec l’aide de DuProprio, vous pourrez planifier les visites quand bon vous semble en fonction de votre horaire et vous n’aurez pas à quitter votre domicile. Pour économiser du temps, vous pouvez aussi filtrer les appels avant d’accepter une demande de visite en exigeant, par exemple, une preuve de préautorisation bancaire.

Vous n’êtes pas seul

Lorsque vous vendez avec l’assistance de DuProprio, vous pouvez bénéficier de conseils de leurs coachs en immobilier, en plus d’avoir accès à leurs évaluateurs et à l’assistance juridique téléphonique de leurs notaires, selon le forfait choisi.

Les heures les plus payantes de votre vie

Pensez-y, le temps personnel investi dans la vente de votre propriété peut vous rapporter gros en vendant sans intermédiaire. Par exemple, en économisant sur la commission, vous pourrez investir cet argent dans d’autres projets qui vous tiennent à cœur.

Grâce à l’aide de l’équipe professionnelle de DuProprio et à leur service à la clientèle disponible 7 jours sur 7, vendre par soi-même est beaucoup plus simple et moins long que vous pourriez le croire.

*Selon un sondage mené par Harris/Decima auprès de 1 004 Canadiens réalisé du 25 au 29 août 2011. La marge d’erreur est de +/- 3,1 %, 19 fois sur 20.