Vous rappelez-vous des 24 Heures du Guide de l’auto?

Journaliste automobile d’expérience, Marc Lachapelle a toujours fait preuve de créativité lorsque vient le temps de mettre à l’essai un nouveau véhicule.

C’est avec un esprit de nostalgie que ses collègues Antoine Joubert et Germain Goyer l’ont invité à l’émission du Guide de l’auto sur QUB Radio. Avec lui, ils se sont remémoré les balbutiements des 24 Heures du Guide de l’auto qui ont eu lieu à trois reprises il y a une trentaine d’années.

Le désir de « pousser la machine »

De pair avec Denis Duquet, Marc Lachapelle réalisait des essais de manière prolongée afin de réellement voir ce que les voitures avaient dans le ventre. Le but était de mettre à l’épreuve la qualité, la durabilité et la fiabilité.

« Pendant trois années consécutives, on a parcouru 10 000 kilomètres en dix jours avec des véhicules neufs à partir de 1987, dont une Ford Taurus. Ce n’était pas un test de vitesse, mais plutôt d’endurance », se souvient Marc Lachapelle.

« Après avoir réalisé ces tests, on s’est questionné sur la manière dont on pouvait pousser l’exercice encore plus loin. C’est ainsi qu’on a eu l’idée de rouler pendant 24 heures sur le circuit à Sanair avec une voiture de série », confie l’un des doyens de notre profession.

Une première réussite avec une Nissan Stanza

« Pour Le Guide de l’auto 1990, on a commencé avec une Nissan Stanza GXE. C’était un choix avisé étant donné qu’elle avait un différentiel autobloquant. Elle s’est révélée étonnamment stable et plutôt amusante malgré les roulis. Cette histoire a été un grand succès. Les seules victimes ont été les pneus et les plaquettes de frein », se rappelle Marc Lachapelle.

Répéter l’expérience avec une Corrado et une Civic

« En 1991, c’était le 25e anniversaire du Guide de l’auto. J’avais proposé de faire les 25 Heures du Guide de l’auto à Sanair », mentionne Marc Lachapelle. L’exercice avait été réalisé avec une Volkswagen Corrado G60 1991.

Ce type de test est très exigeant pour un véhicule. Bien que la Corrado s’en soit bien sortie, un petit pépin est survenu. « Un des pilotes, en pleine nuit, a frappé un vibreur sur la chicane de Sanair et on a cabossé une des jantes en acier », ajoute-t-il.

Pour l’édition 1992, un reportage à saveur de course automobile a été publié. L’année suivante, on a eu droit à la troisième et dernière édition des 24 Heures du Guide de l’auto. Pour l’occasion, Marc Lachapelle et ses collègues ont emprunté une Honda Civic VX. Dépouillée de tout accessoire superflu, elle était la première Honda à utiliser la technologie Vtec.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission du Guide de l’auto, il a aussi été question du nombre de véhicules électriques sur les routes du Québec et du Ram 1500 REV.

Essais routiers

Antoine Joubert livre ses impressions sur le Chevrolet Colorado 2023 récemment mis à l’essai.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, en reprise le dimanche à 18h.