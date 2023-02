43 CPE préfabriqués au coût de 116 millions $

Québec lance une opération de construction de 43 CPE préfabriqués pour répondre plus rapidement au manque criant de places en service de garde. Un chantier qui ne devrait pas excéder 116 millions $, selon les estimations du ministère de la Famille.

Après les classes modulaires; les garderies usinées. Les tout-petits québécois vont bientôt s’amuser et grandir dans des bâtisses préfabriquées.

En collaboration avec le gouvernement Legault, qui assume la facture, l’Association québécoise des CPE vient de lancer un appel d’offres pour la construction d’installations modulaires permanentes dans treize régions du Québec, des Îles-de-la-Madeleine à l’Abitibi, en passant par la Capitale nationale. Notons que Montréal et Laval ne font pas partie des régions ciblées.

Les nouveaux bâtiments accueilleront chacun entre 52 et 99 enfants. Au total, cette nouvelle vague de construction de CPE permettra de créer 3214 nouvelles places.

L’objectif est simple : construire des nouvelles garderies plus rapidement et de manière plus durable.

«C’est une idée qu’on a soumise au ministère de la Famille parce qu’on se rendait compte que c’était très long, surtout en période de pandémie, trouver des constructeurs, faire lever les bâtisses», explique Marie-Claude Lemieux, directrice des affaires publiques et gouvernementales à l’AQCPE.

Rappelons que le gouvernement de la CAQ a promis de créer 37 000 nouvelles places subventionnées d’ici 2024-2025 et doit mettre la gomme pour atteindre son objectif.

Mais une réalisation plus rapide ne veut évidemment pas dire que les familles québécoises pourront en profiter demain matin.

Trois premières garderies préfabriquées doivent être mises en chantier ce printemps. L’organisme estime que les CPE devraient être livrées six à douze mois après le début des travaux. Les autres projets de construction seront lancés progressivement d’ici à l’automne 2024.

Pas moins cher

Selon l’AQCPE, le coût de ces nouvelles installations préfabriquées devrait être similaire à celui des garderies construites de manière conventionnelle.

«Ce projet-là, on ne dit pas qu’il sera moins cher qu’un projet classique, on ne cherche pas à faire des économies, on cherche à améliorer les matériaux et à faire des choix écologiques et durables et aller plus vite», précise la directrice des infrastructures, Magali Crevier.

Selon le prix plafond pour chacun des CPE fixé par le ministère en fonction des places et des dimensions, la facture ne devrait pas dépasser 116 millions $ au total.

Mme Crevier affirme que les bâtiments n’ont rien à voir avec les nombreuses classes modulaires qui ont été annexées aux écoles ces dernières années pour faire face au manque de places au primaire et secondaire. Ces dernières étaient conçues «pour être temporaires», ce qui n’est pas le cas des CPE.

«La particularité de l'usiné modulaire, vers ou on s’en va, c’est qu’on a tellement un contrôle des matériaux, qu’il y a peu de pertes, contrairement à un chantier classique, ou il y a beaucoup de perte de matériaux, beaucoup de déchets de construction. Là, on a un plein contrôle. Ça permet d’aller chercher une plus grande qualité parce qu’on fait une économie qu’on réinvesti dans la qualité des matériaux», insiste Mme Crevier.

Voie d’avenir

L’AQCPE souhaite que les garderies préfabriquées deviennent une voie d’avenir pour le réseau des services de garde éducatif à l’enfance, mais les 43 nouvelles installations ne règleront pas à elles seules la pénurie de places.

«On voit de plus en plus de maisons résidentielles préfabriquées, justement parce que la qualité est là, un contrôle du coût, ça prend moins de temps- on l’espère - c’est la raison pour laquelle on a lancé cette idée-là au gouvernement», plaide Marie-Claude Lemieux.

La construction conventionnelle et l’agrandissement de CPE existants se poursuit en parallèle pour tenter de répondre aux besoins des parents et des bambins du Québec.

« Nous soulignons l'initiative de l’AQCPE dans ce dossier. Ce projet innovateur vise à créer plus rapidement un grand nombre de places en services de garde éducatifs à l’enfance. Grâce aux projets préfabriqués, on souhaite réduire les délais de construction et développer des installations de qualité pour nos tout petits», a commenté le cabinet de la ministre de la Famille, Suzanne Roy.

VOICI DANS QUELLES RÉGIONS SERONT CONSTRUITS LES 43 NOUVEAUX CPE PRÉFABRIQUÉS :

Saguenay Lac-Saint-Jean : 2

Capital nationale : 3

Mauricie : 5

Estrie : 5

Outaouais: 2

Abitibi-Témiscamingue : 6

Côte-Nord : 3

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 1

Chaudière-Appalaches : 3

Lanaudière : 1

Laurentides : 5

Montérégie : 5

Centre-du-Québec : 2