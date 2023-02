[À VOIR] Voici le nouveau bolide de Patrick Roy

Le directeur général et entraîneur-chef des Remparts de Québec, Patrick Roy, sera «en voiture» l’hiver prochain, puisqu’il a acheté récemment une flamboyante Audi RS7 de l’année 2021.

Selon ce qu’a rapporté lundi le site journallesoir.ca, l’ancien gardien du Canadien de Montréal et de l’Avalanche du Colorado a obtenu son rutilant bolide de couleur noire au concessionnaire de Rimouski Virtuose Auto, qui a également acheté son automobile précédente.

«C’est [le président des Remparts] Jacques Tanguay, déjà client ici, qui nous a référé à Patrick Roy. Quand j’ai reçu son appel, ça avait beau être écrit Patrick Roy sur l’afficheur, je ne le croyais pas : "Salut, c’est Pat Roy", m’a-t-il simplement dit. Je n’ai pu m’empêcher de répondre par une question : "Pat Roy?" La surprise passée, on a pu discuter de voitures. C’est un connaisseur et il s’est montré sympathique. Il cherchait à se départir de son VUS Mercedes et à acquérir une voiture pour l’hiver en Floride et une pour l’hiver au Québec, car le second véhicule est un VUS BMW X5M 2022», a expliqué David Proulx, copropriétaire du commerce.

«Je crois que ce que M. Roy a apprécié chez nous, c’est le service clé en main. Il voulait à la fois se départir de son véhicule Mercedes et en acquérir deux autres, a ajouté Proulx. Avant de venir nous voir, il a fait le tour des concessionnaires à Québec qui ne lui offraient pas un aussi bon prix que nous. Dès qu’on propose un meilleur prix qu’ailleurs, ça part bien une relation d’affaires. Il m’a ensuite dit ce dont il avait besoin et tout s’est réglé à sa satisfaction.»

La même source a précisé que le nouvel engin de l’ex-numéro 33 est équipé de roues en alliage de 22 pouces et doté d’un moteur de 565 forces. Le tout comprend un système de son haute performance Bang and Olufsen.

Ceux souhaitant mettre la main sur le VUS Mercedes que possédait Roy devront débourser la somme de 238 000 $.