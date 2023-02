Baseball: le propriétaire des Mets a 333 millions de raisons d'être heureux

Les Mets de New York ont dépensé sans compter pendant la dernière saison morte et le propriétaire Steve Cohen en est ravi.

«Je suis très satisfait de la façon dont [la saison morte] s’est déroulée, a déclaré le milliardaire, lundi, en conférence de presse. Nous avions beaucoup de joueurs qui ont bénéficié de leur autonomie. Nous avions donc beaucoup de monde à remplacer et ça s’est vraiment bien passé.»

«Je suis très excité par cette équipe, a-t-il ajouté. En me promenant hier [dimanche], j’ai ressenti une superbe ambiance. Je pense que c’est la meilleure que j’ai ressentie depuis que je suis le propriétaire. C’est une belle équipe.

Selon le site spécialisé spotrac, les Mets débourseront un peu plus de 333 millions $ en salaire pour la saison 2023. L’organisation devra payer environ 111 millions $ en taxe de luxe, un sommet dans le baseball majeur.

Les Mets ont notamment perdu les services de Jacob deGrom, Chris Bassitt et Taijuan Walker, mais ont embauché à fort prix Justin Verlander, Kodai Senga et Jose Quintana. Ils ont également offert de lucratives prolongations de contrat à Edwin Diaz et Brandon Nimmo.

Cohen a acheté les Mets pour 2,4 milliards $ en 2020 et occupe les fonctions de PDG du club.