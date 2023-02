DION, Denis



Au Centre hospitalier de Granby, le 16 février 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Denis Dion, époux de Mme Marie-Andrée Tessier, demeurant à Granby.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Annick, Steven (Catherine Maari) et Dominique (Frédéric Bok); ses petits-enfants: Nicolas, Justin et Sacha; ses frères: Claude et Pierre, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.L'Aquamation a eu lieu au Bio-Crématorium Le Sieur de Granby.La famille vous accueillera le vendredi 24 février à compter de 14 heures au :60 BOUL. PIE IXGRANBY, QCtél: 450-777-1414 télec: 450-777-0999www.lesieur.ca - info@lesieur.caUne cérémonie de la Parole sera célébrée à 16 heures en la Chapelle Le Sieur.La famille tient à remercier le personnel du Centre hospitalier de Granby pour les soins prodigués.