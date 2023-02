Club Illico s'entend avec Paramount pour la distribution de ses films

«Top Gun: Maverick» et «Babylon», mettant en vedette Margot Robbie et Brad Pitt, peuvent dès maintenant être visionnés sur Club illico.

La plateforme vient de conclure une entente en exclusivité avec Paramount Global Content Distribution pour la distribution des films de Paramount Pictures, en français.

Ainsi, peu de temps après leur sortie en salle au Canada, les films à succès du studio américain pourront être visionnés par les abonnés.

Parmi les prochains films à s’ajouter à l’offre de Club illico, notons «Scream 6», «Transformers: Rise of the Beasts», «Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One» et «Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part Two» (2024).