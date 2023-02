Cyclisme: Hugo Houle s’associe Tour de l’Abitibi

Le meilleur cycliste au pays devient porte-parole du Tour de l’Abitibi.

Le professionnel Hugo Houle se joint au Tour de l’Abitibi à titre de porte-parole de l’événement international qui en sera en 2023 à sa 53e présentation.

« Nous sommes heureux et fiers d’accueillir Hugo Houle au sein du Tour de l’Abitibi. Cette compétition d’envergure internationale est aussi une pépinière de jeunes cyclistes et une occasion pour la relève de participer à des courses de haut niveau. La voix d’Hugo Houle contribuera à faire vivre cette passion auprès des coureurs qui pourront voir en lui un modèle de détermination et une source d’inspiration », a affirmé la présidente du Tour de l’Abitibi, Mélanie Rocher.

Hugo Houle a participé au Tour de l’Abitibi en 2007, terminant au 22e rang.

Jean-Francois Racine

Membre de l’équipe Israel-Premier Tech, Houle est devenu l’été dernier le premier québécois et le deuxième canadien à remporter une étape du Tour de France.

Appuyer le développement

« Le développement du cyclisme au Québec me tient à cœur notamment chez les jeunes de catégorie junior. Le Tour de l’Abitibi est un événement de grande importance au Québec. Sa renommée internationale permet aux jeunes de vivre une compétition d’envergure et de côtoyer des athlètes de partout dans le monde », a ajouté le champion de 32 ans.

Hugo Houle soutient également une équipe continentale U-23 avec Jean Bélanger, le PDG de Premier Tech, afin de permettre à la relève canadienne de continuer à s’épanouir.

Des souvenirs

« Je me souviendrai toujours de mon passage au Tour d’Abitibi. Certainement des histoires mémorables de passer une semaine dans une école secondaire à faire des niaiseries », a aussi lancé l’olympien, sourire en coin, dans une vidéo promotionnelle.

Après avoir connu des ennuis de santé en fin de saison 2022, Hugo Houle a bien entamé l’année en terminant 19e du Grand Prix La Marseillaise, en France, et 8e de L’Étoile de Bessèges. On devrait le voir sur Paris-Nice, du 5 au 12 mars. En juillet, il devrait également participer à son 5e Tour de France.

AFP

Sanctionné par l’Union Cycliste Internationale (UCI), le Tour de l’Abitibi est la seule des 10 compétitions dans le circuit de la Coupe des nations Junior UCI à être présentée en Amérique. Durant plus de 50 ans, le Tour a accueilli des milliers de participants provenant de plus de 40 pays différents.

Au Québec, le Tour de l’Abitibi figure parmi les courses les plus connues avec le Tour de Beauce, de retour pour sa 35e présentation en juin prochain, et les Mardis cyclistes de Lachine, annulés pour une 3e année consécutive en 2022.