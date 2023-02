Déconnexion des appareils mobiles: en faveur d’une loi au Québec pour légiférer après les heures de travail

Selon un sondage, sept avocats sur dix, membres du Jeune barreau du Québec, sont en faveur d’une législation sur la déconnexion de leur appareil mobile, après les heures de travail.

À la suite d’une fatigue numérique généralisée postpandémie, un sondage a révélé que 70% des membres du Jeune Barreau de Québec affirment ressentir des pressions pour rester connectés en dehors des heures normales de travail.

Près de 80% disent consulter leurs messages, courriels et autres outils de travail sur leur téléphone cellulaire en dehors des heures normales de travail et 60% durant leurs vacances.

La vaste majorité des répondants déplore qu’il n’existe pas de politiques de déconnexion dans leur organisation et que les mesures pour favoriser la déconnexion en dehors des heures de travail soient également très peu fréquentes.

En réaction aux résultats de ce sondage, le Jeune Barreau de Québec (JBQ) a demandé au gouvernement de légiférer sur la question afin notamment d’affirmer le droit à la déconnexion de tous les salariés du Québec, à l’instar d’autres provinces canadiennes, dont l’Ontario, et certains pays d’Europe, comme la France et la Belgique.

Mouvement

Faisant front commun avec le Jeune Barreau de Montréal, l’Association des Jeunes Barreaux de régions, ainsi que la Jeune Chambre de Commerce de Montréal, le JBQ a participé à une réunion importante dans le cadre des Rencontres actions jeunesse organisées par Force jeunesse avec la députée de la CAQ Sylvie d’Amours. Lors de la discussion avec Mme d’Amours, il a été convenu que celle-ci remettrait le rapport en mains propres à Jean Boulet, ministre du Travail.

Les membres des différents Jeunes Barreaux du Québec ont été invités à remplir un questionnaire en ligne sur une plateforme de sondage entre le 9 juin et le 19 juillet 2022. Au total, 968 personnes ont participé à l’étude.

«Les résultats du sondage confirment l’importance que le droit à la déconnexion représente pour nos membres. Sept personnes sondées sur dix ont exprimé leur accord avec l’idée que le gouvernement légifère pour encadrer le droit à la déconnexion. Le Jeune barreau de Québec répond donc à cette préoccupation en demandant au gouvernement d’agir. C’est une question de santé mentale pour nos membres!», a déclaré Me Chloé Fauchon, présidente du Jeune Barreau de Québec.

PHOTO FOURNIE PAR BROUILLARD

Des sanctions

La grande majorité des répondants souhaite que cette loi oblige les employeurs à établir des modalités en lien avec le droit à la déconnexion, celui-ci étant perçu comme un moyen de respecter les temps de repos et de congé et de maintenir une limite entre la vie professionnelle et la vie personnelle/familiale.

La législation devrait inclure des recours et des sanctions envers les employeurs qui ne respectent pas le droit à la déconnexion. C’est lors des fins de semaine, des jours fériés et des vacances (plus de 90%) que les répondants aimeraient le plus bénéficier du droit à la déconnexion contre environ 70% le soir et 50% le matin.

«Depuis la pandémie, il n’y a plus que les courriels à gérer sur notre cellulaire. Il y a en plus les messages textes et le clavardage sur les plateformes collaboratives comme Teams. Avec les notifications qui s’accumulent, il est de plus en plus difficile de décrocher», a ajouté Mme Fauchon.