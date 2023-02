Diffusion ce printemps: la comédienne Geneviève Schmidt devient narratrice de «L’île de l’amour»

La comédienne Geneviève Schmidt devient la narratrice de L’île de l’amour, succédant ainsi à Medhi Bousaidan pour la troisième saison.

La téléréalité sera de retour ce printemps à TVA et TVA+, et les Insulaires s'installeront, comme l'an dernier, à Las Terrenas, en République dominicaine. Ils auront ainsi la chance de se côtoyer dans le même domaine de rêve en bord de mer que connaissent les téléspectateurs qui ont regardé la deuxième saison.

Geneviève Schmidt, 44 ans, qui est connue pour son sens de l’humour et son énergie contagieuse, joue en ce moment dans STAT, la quotidienne d’ICI Télé.

PHOTO COURTOISIE Productions Déferlantes

On a posé la question mardi matin, en marge de l'annonce, pour savoir si les tournages de la première saison de STAT seront complétés lorsque Geneviève Schmidt bouclera ses valises pour la République dominicaine. La réponse est oui, les tournages prendront fin à la mi-mars, soit avant le début des sept semaines de production de la téléréalité.

On a aussi vu la comédienne dans La vie compliquée de Léa Olivier sur Club illico, dans L’Échappée à TVA ainsi que dans La maison bleue et dans District 31 sur ICI Télé. Celle qui a animé le Gala Québec Cinéma en 2021 et en 2022 et qu’on verra dans le prochain film de Denys Arcard, Testament, a reçu son diplôme d’interprétation de l’École nationale de théâtre du Canada en 2008.

«Je suis choyée d’être la première femme narratrice de L’île de l’amour dans le monde! Très excitée d’y ajouter ma touche personnelle, car avoir le sens de l’humour, c’est une magnifique qualité en amour! On va vivre un printemps mémorable, j’en suis certaine!», a dit Geneviève Schmidt, mardi, dans un communiqué.

Produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec TVA et Québecor Contenu, L’île de l’amour sera animée cette année par Olivier Dion, qui prend de son côté la relève de Naadei Lyonnais.

Rappelons que Productions Déferlantes a conclu une entente avec ITV, le détenteur du format Love Island, pour que le domaine de Las Terrenas servent à d’autres productions à travers le monde. En ce moment, les Suédois s’y trouvent pour tourner leur propre version de la téléréalité.