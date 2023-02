Kent Hughes a le gros bout du bâton

Qui partira et qui restera ? Voilà la question qui sera sur toutes les lèvres d’ici la fin de la période de transactions, le 3 mars, et le directeur général, Kent Hughes, n’a probablement pas encore toutes les réponses, mais je crois qu’il a le gros bout du bâton.

Le joueur de location le plus intéressant du Canadien est évidemment, Sean Monahan, et s’il peut revenir au jeu rapidement, sa valeur va augmenter. Je crois que si Hughes peut réussir un coup de maître, ce sera de ce côté. Ça va dépendre de la demande, mais s’il parvient à créer une surenchère, on peut être surpris de la qualité du retour.

J’ai hâte de voir ce qui se passera avec des gars comme David Savard et Josh Anderson qui pourraient intéresser certaines équipes. Ce sont des athlètes appréciés, sous contrat, qui ont un rôle important dans une jeune équipe comme celle du Canadien et si Hughesà reçoit des offres pour eux, il devra sérieusement peser le pour et le contre.

C’est un couteau à deux tranchants, car ils sont utiles à Montréal et je ne veux pas qu’on les expédie sous d’autres cieux en retour d’une douzaine de bâtons. On a besoin d’eux, mais si l’offre est bonne, à Hughes à de passer à l’action. On pourrait être surpris de leur valeur, mais il n’est pas forcé de les échanger. On dit que parfois le meilleur échange est celui qu’on ne fait pas et ça pourrait être le cas avec ces deux joueurs.

Les situations de Jonathan Drouin et Evgeni Dadonov sont différentes. Ils seront autonomes à la fin de la saison et comme il y a très peu de chances de les revoir à Montréal l’an prochain, aussi bien les échanger tout de suite contre une valeur quelconque, plutôt que de les perdre pour rien.

Y a-t-il preneur pour Joel Edmundson, un autre régulier à l’infirmerie à qui il reste une année de contrat ?

Est-ce que la situation des gardiens de but chez une équipe pourrait changer d’ici le 3 mars au point où on serait intéressé à Jake Allen ? Ça serait surprenant, car Allen n’est certainement pas le gardien le plus convoité pour un rôle d’auxiliaire, mais ce n’est pas impossible.

Chose certaine, Hughes a certainement plusieurs idées en tête et il y aura plusieurs discussions dans les prochains jours. On va voir du mouvement, c’est sûr, mais je ne m’attends pas à un grand coup qui va nous apporter le gros lot.

Le reste de la saison

Il reste encore 26 matches au calendrier régulier et le Canadien est pas mal là où on s’attendait en ce qui concerne le classement. Il va y avoir des soirées difficiles et c’est dommage que l’on soit privé de la magie de Cole Caufield, et de quelques autres joueurs, mais tant qu’on va voir des efforts soutenus, les gens vont se ranger derrière le CH.

Rafraîchissant harvey-Pinard.

Entre-temps, c’est bon de voir un joueur comme Rafael Harvey-Pinard produire et avoir du plaisir à porter l’uniforme tricolore. Les Québécois qui arrivent avec le Canadien ont toujours cette fierté qui les porte à se dépasser et à porter le flambeau. Personne ne peut lui enlever ses sept buts en douze matches et il représente bien l’organisation. Il est déjà très populaire et c’était beau de le voir aller lors du concours d’habileté. Une belle histoire.

Et Cayden Primeau

J’aimerais bien voir où en est rendu le gardien Cayden Primeau dans son développement, mais à moins d’une blessure à Jake Allen ou à Samuel Montembeault, il va rester avec le Rocket et c’est correct comme ça.

Toutefois, en cas de rappel, j’aimerais qu’on lui donne deux ou trois matchs. En fait, le reste de la saison va servir d’une évaluation finale à beaucoup de joueurs.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Décès de Mikhail Ovechkin

Photo d'archives, Martin Chevalier

C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès de Mikhail Ovechkin, le père d’Alex. J’ai eu la chance de le côtoyer pendant mes deux saisons avec les Capitals de Washington en 2008-09 et 2009-10 et ce qui était particulier, c’est qu’il avait des privilèges qu’aucun autre parent de joueur n’avait. Il se promenait dans le salon des joueurs comme s’il faisait partie de l’équipe. On jouait au ping-pong avec lui, on prenait un café, bref, il était comme un gars de la gang. J’ai transmis mes sympathies à Alex, plus tôt cette semaine. Mikhail était évidemment très fier de son fils, mais malheureusement, il ne sera pas là le jour où Alex battra le record de 894 buts de Wayne Gretzky. Je sais qu’il aurait adoré vivre ce moment. Mine de rien, Ovi n’est plus qu’à 82 buts de l’objectif.

L’éblouissant McDavid

Photo AFP

Même s’il n’a que 26 ans, Connor McDavid vient d’atteindre le cap des 100 points pour une sixième fois en carrière, rejoignant plusieurs joueurs, dont Sidney Crosby qui a 35 ans. Être aussi prolifique dans le hockey moderne est incroyable. Ça démontre à quel point il est dominant. Il est encore loin des 15 saisons de 100 points de Wayne Gretzky, mais il a de bonnes chances de rejoindre Mario Lemieux avec 10 saisons de 100 points ou plus.

Bravo à Mandolese !

Photo d'archives, Martin Chevalier

Les belles histoires de gardiens québécois sont rares de nos jours, alors j’en profite pour féliciter Kevin Mandolese qui a connu tout un baptême du feu avec les Sénateurs d’Ottawa, mardi dans une victoire de 3 à 2 en tirs de barrage contre les Islanders de New York et leur gardien vedette, Ilya Sorokin. Espérons qu’il va poursuivre sur sa lancée et se mériter un poste permanent dans la LNH. On sait que Cam Talbot deviendra autonome à la fin de la saison.

Les initiations

J’ai été surpris d’apprendre les horreurs qu’ont subies certains joueurs lors d’initiations. Quand c’est rendu dans le domaine du touche-pipi et/ou de l’illégalité, c’est totalement inacceptable. L’initiation doit être un geste de bienvenue et d’intégration, non d’intimidation ou de domination. Les mentalités changent et dans la LNH, même lors des soupers de recrue on limite le montant de la facture.