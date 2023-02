Aussitôt arrivée, aussitôt partie: la première commissaire à la langue française de Montréal démissionne

La toute première commissaire à la langue française de Montréal a quitté son poste il y a trois mois et n’a toujours pas été remplacée.

Roseline Fréchette avait été nommée en octobre 2021 peu après la création du poste de commissaire par la Ville de Montréal dans la foulée de l’adoption du Plan d’action en matière de valorisation de la langue française.

La mairesse Valérie Plante avait alors déclaré vouloir montrer l’importance et le sérieux que son administration accorde à la langue française.

Nommée pour trois ans, Mme Fréchette n’aura même pas effectué la moitié de son mandat.

On ne connaît pas les raisons de ce départ précipité, mais on sait qu’elle est retournée travailler au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, où elle a œuvré près de huit ans avant de devenir la première commissaire à la langue française dans la métropole.

Plan d’action

Pendant son mandat, Roseline Fréchette devait mettre en œuvre les 24 mesures du Plan d’action en matière de valorisation de la langue française.

Son poste n’a pas encore été pourvu depuis décembre, mais l’affichage sera fait dans les prochains jours, indique dans une déclaration envoyée par message texte la responsable de la langue française au comité exécutif, Dominique Ollivier.

« Cela n’empêche pas le comité sur le français de poursuivre ses travaux pour accompagner la Ville dans la mise en œuvre de son Plan de valorisation de la langue française », souligne l’élue de Projet Montréal.

La démission de Roseline Fréchette amène le président du Mouvement Québec français à se demander si l’administration Plante prend au sérieux le déclin du français à Montréal.

Maxime Laporte avait pourtant bien accueilli le plan d’action annoncé en juin 2021 à la suite de demandes faites en ce sens par son collectif.

« Les années passent et il n’y a toujours rien qui en ressort. Aucun indice de ce qui se passe, aucune annonce », déplore-t-il.

La Société Saint-Jean-Baptiste attend aussi impatiemment que le plan d’action se mette en œuvre.

La présidente Marie-Anne Alepin affirme n’avoir jamais eu l’occasion de rencontrer Mme Fréchette, dont elle n’a entendu que de bons mots.