La complaisance chinoise

L’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016 a fasciné le monde entier pendant près de 4 ans.

• À lire aussi - La Chine s'est délibérément immiscée dans les élections de 2021, selon des documents secrets

• À lire aussi - Ingérence chinoise: Justin Trudeau rabroue les services de renseignement canadiens

Elle incarnait une nouvelle donne jusque là inédite de la géopolitique mondiale. Le refus de Donald Trump de reconnaître la gravité des allégations, son mépris face aux questions posées ont largement contribué à décrédibiliser sa présidence.

Et pourtant, difficile de ne pas voir un parallèle dans l’attitude du premier ministre Justin Trudeau face aux allégations de plus en plus sérieuses d’ingérence chinoise dans nos propres élections.

C’est comme s’il nous disait: «Rien à voir ici, ne vous en faites pas, nos agences de renseignement veillent au grain.»

C’est d’un mépris et d’un paternalisme affligeants.

En jouant la carte Trump, Justin Trudeau rate l’occasion d’afficher un leadership fort face à la Chine et les Canadiens.

Réveil

Plus les mois passent, plus la toile de l’ingérence chinoise dans nos élections s’élargit.

En novembre, le réseau Global levait le voile sur les efforts du consulat chinois à Toronto pour cibler 11 candidats dans la région de Toronto lors des élections de 2019.

Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) en a informé Justin Trudeau l’automne dernier.

Puis la semaine dernière, le Globe and Mail révélait une vaste opération en 2021 pour favoriser l’élection d’un gouvernement minoritaire libéral et, surtout, la défaite de certains candidats conservateurs jugés hostiles à Beijing.

Ici aussi, le premier ministre était au courant. Pire, le Canada en a discuté avec ses alliés du Groupe des Cinq (5 Eyes).

Il semble donc que les seuls qui ne méritaient pas de savoir sont les premiers concernés, nous les électeurs canadiens!

Échec

C’est bien beau répéter que «seuls les Canadiens ont décidé de l’élection», comme s’évertue à le faire Justin Trudeau.

Mais ça ne suffit pas.

Pour commencer, son propre gouvernement vante le groupe de travail mis en place pour assurer l’intégrité du processus électoral.

Comment se fait-il que ce comité n’ait jamais jugé bon alerter les électeurs et différents partis politiques de ces tactiques chinoises en 2019 et 2021? Est-ce parce que le SCRS préférait taire le risque pour protéger ses enquêtes? Est-ce par méfiance envers l’adversaire conservateur?

Ces questions méritent d’être posées. Les Canadiens méritent des réponses, sans quoi c’est la crédibilité même des efforts de lutte contre l’ingérence étrangère qui s’en trouve ébranlée.

Ceci est d’autant plus vrai que le Parti conservateur est convaincu, preuves à l’appui, que les efforts de la Chine lui ont coûté 8 circonscriptions en 2021.

Rendez-vous manqué

La lutte contre les efforts massifs de la Chine pour miner notre vie démocratique ne devrait pas être réduite à un enjeu partisan.

Or, en cultivant l’ambiguïté, c’est l’erreur que commet le gouvernement Trudeau.

Il y a une autre option.

C’est de s’élever au-dessus de la mêlée. De faire de la lutte contre l’ingérence étrangère un enjeu transpartisan.

Pour y arriver, cependant, Justin Trudeau devrait tendre la main à ses adversaires, obtenir leur appui pour créer rapidement un registre des agents étrangers et moderniser nos lois sur le renseignement et la sécurité nationale.