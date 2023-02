La malédiction torontoise

Les Maple Leafs de Toronto n’ont pas gagné une série éliminatoire depuis 2004, une coupe Stanley depuis 1967, et les trophées Vézina ou Jennings échappent à leurs gardiens depuis 1965. Y a-t-il un de ces trois éléments qui va changer bientôt ?

On peut déjà rayer les trophées Vézina et Jennings pour la saison actuelle. Quant à la coupe Stanley, il faudra d’abord gagner une série pour la reconquérir 56 ans plus tard et selon toute vraisemblance, ça devra passer par une victoire sur le Lightning de Tampa Bay.

C’est bien là, le nœud du problème. L’acquisition d’un leader comme Ryan O’Reilly va certes rendre les Leafs plus compétitifs, mais ce n’est pas lui qui va résoudre le plus gros problème auquel la troupe de Sheldon Keefe sera confrontée, celui de battre Andrei Vasilevskiy quatre fois.

Évidemment, si la foudre devait s’abattre sur la tête du Ligthning et confiner Vasilevskiy à l’infirmerie au premier tour des séries, les probabilités de vaincre son auxiliaire, Brian Elliott, seraient décuplées, mais c’est là un gros si.

Ilya Samsonov, Matt Murray (encore blessé) ou même Joseph Woll peuvent-ils battre Vasilevskiy quatre fois ?

C’est en regardant Woll battre le Canadien, 5 à 1, samedi que l’idée de cette chronique est survenue. À 24 ans, sa carrière débute et c’est difficile de dire quel sera son profil.

Une chose est certaine, les Leafs n’ont pas développé un gardien numéro un depuis Félix Potvin au début des

années 1990.

Ils ont réussi à cacher cette déficience en achetant des vétérans cerbères comme Curtis Joseph et Ed Belfour. Ils ont repêché Tuukka Rask en 2005, mais un an plus tard, ils l’échangeaient contre Andrew Raycroft, une erreur majeure.

James Reimer, un choix de quatrième ronde, leur a rendu de bons services au début des années 2010, mais il n’a jamais eu le statut d’un véritable numéro un. On s’est donc rabattu sur des acquisitions comme Frederik Andersen, Jack Campbell, puis Murray et Samsonov.

Bref, outre Potvin, le seul véritable numéro un développé par les Leafs depuis l’expansion de 1967 fut Mike Palmateer dans les années 1970.

Tendance au développement

L’Avalanche du Colorado a bien gagné la coupe l’an dernier avec un gardien acquis sur le marché de joueurs autonomes, Darcy Kuemper, et bien que ce ne soit pas une règle d’or, la tendance est davantage au développement.

Avant Kuemper, le dernier gardien « acquis » et champion de la coupe Stanley était Tim Thomas avec les Bruins de Boston en 2011. Les autres coupes ont été gagnées avec des gardiens développés, soit Jonathan Quick (2012 et 2014) à Los Angeles, Corey Crawford (2013 et 2015) à Chicago, Matt Murray et Marc-André Fleury (2016 et 2017) à Pittsburgh, Braden Holtby (2018) à Washington, Jordan Binnington (2019) à St. Louis, ainsi que Vasilevskiy (2020 et 2021) à Tampa.

Bref, les Leafs devront gagner avec des cerbères qui ont déçu leurs précédentes formations, contre le meilleur de sa profession. Le directeur général des Leafs, Kyle Dubas a beau se débattre comme un diable dans l’eau bénite, c’est la réalité à laquelle il est confronté. Il a des raisons d’être optimiste, mais devant le filet, ce sera le doute jusqu’à mission accomplie.

Ullmark tient le coup

Linus Ullmark tient le coup en tête de notre top 30 avec une fiche de 2-0-0/,932/1,94, la semaine dernière. Son partenaire, Jeremy Swayman, a été parfait avec un jeu blanc de 28 arrêts (5 à 0) contre Nashville. Jake Oettinger s’est emparé du deuxième rang avec un dossier de 2-0-0/,942/1,87 et il n’est plus qu’à 29 points de Ullmark. Malade, Connor Hellebuyck n’a joué qu’un seul match et il a glissé au troisième rang.