La valse des enchères est lancée

Les Rangers de New York ont pris les devants. Ont suivi les Maple Leafs de Toronto.

Si vous jetez un rapide coup d’œil sur le classement de la Ligue nationale, peut-on présumer que les Bruins de Boston, le Lightning de Tampa Bay, les Devils du New Jersey et les Hurricanes de la Caroline multiplient les appels à la recherche de renfort ?

Le message des Rangers est clair : ils veulent terminer au premier rang de la division métropolitaine ou envisager un autre scénario : celui d’affronter les Devils lors du premier tour des séries éliminatoires.

C’est pourquoi Chris Drury, le décideur des Rangers, a appliqué une bonne vieille théorie, celle que prônait Serge Savard pendant les années passées à la direction du Canadien, une théorie qui conseillait : « Pourquoi attendre à la date limite si on a l’opportunité d’améliorer son équipe quelques semaines plus tôt ? »

Kyle Dubas, des Leafs, a lui aussi saisi une occasion unique de donner encore plus de profondeur à son groupe en prévision de l’affrontement avec le Lightning. Ryan O’Reilly et Noel Acciari donnent aux Leafs un meilleur équilibre des forces en attaque. A-t-on résolu un problème important au niveau de la brigade défensive ? Pas encore.

Ne pas attendre

On doit donc s’attendre à ce que les équipes appartenant au top 6 de l’Association de l’Est se manifestent dans les prochains jours. Attendre à la dernière minute, dans un marché de vendeurs, signifie automatiquement une surenchère et un prix beaucoup plus élevé qu’anticipé.

Timo Meier, qui devra recevoir une offre qualificative de 10 000 000 $ l’an prochain, comme le stipule son pacte avec les Sharks de San Jose, meuble les conversations chez bien des équipes du circuit, particulièrement au New Jersey et en Caroline, deux formations disposant des fonds nécessaires pour poursuivre les négociations.

Habituellement, les Bruins et le Lightning sortent toujours un lapin de leur chapeau à cette période-ci de l’année. L’an dernier, les Bruins ont réalisé un coup de maître en accueillant le défenseur Hampus Lindholm. Julien Brisebois, pour sa part, obtenait Nick Paul et Brandon Hagel.

Pendant tout ce temps, Kent Hughes qui avait des plans bien établis en début de saison, ceux d’échanger, entre autres, Sean Monahan et Joel Edmundson, se retrouve dans un rôle plutôt effacé.

Il espère qu’on lui fera une proposition intéressante.

Des joueurs comme Josh Anderson et David Savard pourraient-ils être des cibles importantes chez les équipes ayant fait chou blanc dans les négociations pour des patineurs convoités, lors des derniers jours permettant le transfert des effectifs ?

Toute l’attention

Jusqu’à maintenant, ce sont les équipes de l’Est qui ont monopolisé l’attention. Mais, dans l’Ouest, les Oilers d’Edmonton réalisent qu’ils ne pourront jamais progresser avec une brigade défensive et des gardiens soulevant plusieurs interrogations. Lors de leurs trois derniers matchs, ils ont laissé filer des priorités de 4 à 1 ou de 4 à 2, subissant trois revers, dont un en prolongation et un autre en tirs de barrage.

Les Jets de Winnipeg affichaient un bilan de 3-5 à leurs huit derniers matchs, avant d’affronter les Rangers hier soir.

Est-il trop tôt pour Kevin Cheveldayoff de songer à revoir ses effectifs les plus importants ? Blake Wheeler et Mark Scheifele seront joueurs autonomes au terme de la saison 2023-24. Pierre-Luc Dubois a déjà signifié qu’il envisage la perspective de jouer dans une autre ville.

Les Kings ne font pas de bruit, mais ils jouent un rôle important dans le dossier du défenseur Jakob Chychrun.

Enfin, que feront les Flames ? Ils doivent améliorer leur attaque, c’est urgent.

Peuvent-ils cogner à la porte de Kent Hughes ? Ils en ont pris l’habitude au cours de la dernière année...

Et, n’oublions pas Pierre Dorion. Les Sénateurs s’apprêtent à participer au sprint final pour une qualification aux séries éliminatoires.

Équipes en difficulté...

Les Islanders de New York ne se sont toujours pas prononcés sur la gravité de la blessure subie par Mathew Barzal. Une absence de quelques semaines viendrait amenuiser les chances d’une participation aux séries éliminatoires.

Nikolaj Ehlers n’a pas terminé le match au New Jersey, dimanche. Sans être trop inquiété pour le moment, les décideurs des Jets de Winnipeg devront poser un geste concret avant la date limite pour le transfert des effectifs.

Ryan O’Reilly débarque à Toronto et on croit finalement que les Maple Leafs ont le personnel requis pour éliminer le Lightning de Tampa Bay au premier tour des séries. Peut-être. Mais le O’Reilly de 2019 n’est pas le même joueur. Il connaissait une saison très ordinaire avec les Blues. Il a ralenti dans une ligue qui gagne en rapidité. Sans doute que O’Reilly fera oublier les joueurs du passé comme Wayne Simmonds, Joe Thornton et Patrick Marleau. Saura-t-il faire la différence ? Il faut toujours s’inquiéter quand Andrei Vasilevskiy se dresse sur votre chemin...