L'anglais recule à Montréal, disent-ils

Je ne croyais pas lire cela dans un journal en 2023, mais c’est arrivé en fin de semaine.

Les Québécois d’expression anglaise seraient traités comme des « citoyens de seconde zone » par Ottawa et la « place de l’anglais au Québec est de plus en plus restreinte ».

Affirmations étonnantes

Deux affirmations étonnantes que l’on trouvait dans l’éditorial de samedi de The Gazette.

Le journal se portait à la défense de trois députés libéraux fédéraux montréalais – Emmanuella Lambropoulos, Anthony Housefather et Marc Garneau – qui mènent actuellement, à Ottawa, une offensive contre le projet de loi C-13, refonte de la Loi sur les langues officielles (LLO) pourtant issue de leur parti qui forme le gouvernement.

Ce qui les dérange entre autres ? D’éventuelles mentions, dans C-13, de la Charte de la langue française, qui aurait cette tare : comporter des « dispositions de dérogation » utilisées de manière préventive.

The Gazette reprenait l’argument de M. Housefather : faire référence, dans la LLO, à une loi provinciale ainsi constituée reviendrait à adouber ce type de dérogation. Cela minerait l’argumentaire des procureurs d’Ottawa lorsqu’ils contesteront en cour l’usage « préventif » de la dérogation.

La dérogation suspend, pour cinq ans, les interprétations que les tribunaux ont faites des droits se trouvant aux articles 2 et 7 à 15 de la charte. Bref, on ne peut déroger à l’article 23, qui garantit les droits linguistiques ! Mais nos libéraux font comme si, avec la dérogation dans 96, les anglophones vivaient dans un État policier. Du délire.

Dramatisation

Au reste, qu’est-ce qu’une utilisation « préventive » de la clause dérogatoire ? Depuis 1982, les jugements précisant les grands principes énoncés dans la charte sont incommensurables. La loi 101 initiale a ainsi été perforée comme un gruyère. Les législateurs à Québec savent donc très bien comment la cour a défini les droits linguistiques. Des juges à la cour peuvent rejeter l’interprétation de la majorité de leurs collègues et ainsi marquer leur dissidence. Pourquoi nos élus ne pourraient-ils pas, pendant cinq ans, faire de même ?

Dramatiser à l’extrême l’usage de cet outil de dialogue entre le législatif et le judiciaire semble très commode pour ceux qui, en définitive, ont toujours dominé le Dominion.

Quant à la place de l’anglais à Montréal, comment peut-on affirmer qu’elle se fait toujours plus restreinte ? Un passage de l’éditorial mentionne la fermeture d’écoles anglophones, ce qui s’est effectivement produit récemment. Mais pourquoi ? Parce qu’environ 25 % d’« ayants droit » – anglophones pouvant aller à l’école publique anglaise – refusent d’y envoyer leurs enfants : ils savent très bien qu’ils n’y apprendront pas la langue de la majorité. Ils savent par ailleurs très bien qu’ils ne perdront pas leur anglais ! Il est tellement aisé de ne vivre qu’en anglais à Montréal.

Au reste, l’anglais recule où au Québec ? Au CUSM ? À McGill ? À Concordia, où il y a désormais plus d’étudiants qu’à l’UQAM ? Dans les start-up ? Sur les scènes musicales, ou sur Spotify ? Sur Netflix ?

Comment nommer ce type de déni ?