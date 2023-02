Le Canadien de Montréal tient promesse et soutiendra la communauté LGBTQ+

Contrairement aux Rangers et aux Islanders de New York, le Canadien tiendra comme prévu sa soirée LGBTQ+, le jeudi 6 avril, lors de la visite des Capitals de Washington, au grand soulagement d’organismes valorisant la diversité sexuelle et de genre.

• À lire aussi: Colère, frustration et déception pour Caroline Ouellette

« C’est rassurant et c’est une fierté de voir qu’ici, à Montréal, le Canadien continue de soutenir cette initiative », souligne Marie Houzeau, la directrice générale du GRIS-Montréal, un groupe de recherche et d’intervention sociale qui participe à cet événement avec le Tricolore depuis quelques années déjà.

« On a constaté l’impact qu’une telle prise de position de la part d’organisations comme le Canadien pouvait avoir comme impact positif sur les jeunes et sur les personnes qui sont impliquées dans les milieux où l’homophobie et la transphobie sont encore fort présentes, comme le monde du sport », poursuit-elle.

Les joueurs du CH patineront lors de la période d’échauffement avec des chandails et du ruban sur les bâtons aux couleurs de l’arc-en-ciel, qui seront ensuite vendus aux enchères aux profits d’organismes.

« Les Canadiens de Montréal entendent continuer de démontrer leur support et leur respect, comme équipe, pour leurs partisans, les membres de l’organisation, les athlètes et les communautés touchées par la discrimination et l’iniquité, et poursuivre leurs efforts de sensibilisation et de soutien avec leurs partenaires communautaires », confirme le Tricolore au Journal.

Triste recul

Les Rangers et les Islanders ont récemment annulé leur soirée en soutien à la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, trans et queer dans le sport, sans toutefois donner d’explication précise.

« Ç’a créé un mouvement anti-support et c’est très surprenant venant des Rangers et des Islanders de New York, car ils sont dans un État assez ouvert à la cause LGBTQ+, observe Dominique Théberge, le directeur général du JAG, un organisme qui œuvre en Montérégie. C’est un gros recul sur les droits de l’homme. »

Précédemment, le défenseur des Flyers de Philadelphie Ivan Provorov a refusé de porter un chandail multicolore.

« Je respecte tout le monde. Je respecte les choix de tous. Le mien est de rester fidèle à moi-même et à ma religion », avait expliqué le Russe orthodoxe, enflammant les réseaux sociaux.

« On ne lui a pas demandé de faire quelque chose d’extrême, juste de porter un chandail avec des couleurs pour faire du bien, lance M. Théberge. Tu peux te cacher derrière ta religion pour expliquer des gestes de haine, mais la religion prêche aussi d’aider son prochain, l’inclusion, l’amour, la camaraderie. »

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, avait réagi en disant que le circuit continuait d’encourager l’inclusion avec son programme Le hockey est pour tout le monde, mais qu’il fallait « respecter les choix individuels ».

« C’est vraiment dommage, on fait deux pas en avant et trois en arrière, s’exclame Mme Houzeau. Ce n’est pas une question d’opinion, mais de droits humains et de donner des modèles positifs à des jeunes qui ont le droit de faire du sport et de rêver aux hauts niveaux, qu’ils soient issus de n’importe quelle minorité. »

Modèle recherché

Et si un hockeyeur de la LNH affirmait haut et fort qu’il soutient la cause LGBTQ+, cela ferait toute la différence, selon M. Théberge.

« Ça aiderait énormément, ça serait porteur d’espoir, assure-t-il. Les joueurs ne le réalisent pas toujours, mais ils sont des héros pour certains qui sont dans le placard et qui se disent : “moi, j’aimerais ça être un joueur de hockey, mais je ne le ferai pas parce que je ne veux pas vivre de la discrimination”. »

– Avec la collaboration de Jean-François Chaumont