Le mensonge du chemin Roxham

Aucune des personnes qui se présentent au chemin Roxham n’est un touriste qui roule sur l’or. Ce sont tous des gens qui en arrachent et rêvent d’une meilleure vie au Canada. Peut-on le leur reprocher ?

Malheureusement, le Canada ne peut accueillir toute la misère du monde. C’est pourquoi nous avons établi des lois en matière d’immigration. Notamment, toute une procédure a été prévue pour une catégorie bien particulière : les demandeurs d’asile. Le Canada s’est engagé par convention à accueillir des personnes persécutées ou en danger dans leur pays.

C’est en vertu de ces règles que les migrants qui passent illégalement au chemin Roxham sont temporairement arrêtés. Puis ils demandent l’asile au Canada. Ils sont dès ce moment pris en charge et entrent dans le processus d’évaluation d’une telle demande.

Le Canada exemplaire ?

La question qui se pose aujourd’hui est la suivante : le chemin Roxham est-il une démonstration d’exemplarité du Canada en matière de réfugiés ? La frontière est ouverte comme une porte de grange, tout le monde est accueilli, hébergé, soigné. À première vue, on ne peut faire mieux en matière de réfugiés.

Quand on fouille un peu, on découvre autre chose. Le laxisme au chemin Roxham permet l’entrée anarchique d’un mélange de véritables réfugiés et de gens qui se font passer pour réfugiés. Ils veulent juste venir améliorer leur sort dans un pays riche.

Or le laxisme au chemin Roxham a totalement embourbé le système d’accueil des réfugiés au Canada. Les délais d’attente à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au Canada avoisinent maintenant les trois ans !

Trois années pendant lesquelles une famille de migrants s’installe au Canada. Papa travaille ici, maman travaille là, les enfants sont à l’école... Imaginez ce qui arrive si, une fois leur cause entendue, on leur dit : « Vous n’êtes pas des réfugiés au Canada, vous n’étiez pas en danger dans votre pays, retournez-y. »

Le Canada les place dans une position terrible. Le Canada les place dans une position inhumaine. S’ils vont en appel, ajoutez une autre année ou deux. Cela fera cinq ans qu’ils vivent ici. Difficile de les retourner...

D’où viennent-ils ?

Est-ce que le Canada est vraiment exemplaire en matière de réfugiés ? Un excellent dossier du Journal m’a mis la puce à l’oreille la semaine passée. On y établissait les pays de provenance des migrants du chemin Roxham.

J’ai fait l’exercice de comparer cette liste avec celle du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La correspondance est plutôt faible. Il y a les 1000 venant du Venezuela, d’autres du Congo, les 500 d’Afghanistan, qui correspondent à de grandes crises mondialement identifiées.

Mais des milliers de migrants du chemin Roxham arrivent de pays où il n’existe pas de crise humanitaire qui génère des réfugiés. Cependant, pour les véritables grandes crises, le Canada doit restreindre sa participation aux grandes missions de l’ONU parce que ses capacités d’accueil sont étirées au maximum.

Ne pas confondre laxisme et générosité.