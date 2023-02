Les Devils ont le sentiment de sortir enfin de leur reconstruction

NEWARK | Damon Severson a une expérience de 621 matchs dans la LNH, mais de seulement quatre rencontres en séries. Choix de deuxième tour des Devils en 2012, le défenseur originaire de la Saskatchewan a toujours joué au New Jersey.

Severson, qui a fait ses débuts avec les Devils en 2014-2015, est l’un des bons intervenants pour décrire les longues étapes d’une reconstruction.

À ses huit premières saisons dans la LNH, il n’a participé qu’une seule fois aux séries. C’était au printemps de 2018. Le Lightning de Tampa Bay l’avait emporté facilement en cinq matchs au premier tour des séries contre les Devils. Severson avait revêtu l’uniforme des siens pour quatre des cinq rencontres.

«Je suis au New Jersey depuis longtemps et j’ai vécu les années sombres, a raconté Severson à quelques heures du match contre le Canadien au Prudential Center. Il y a eu des saisons où c’était très long. J’avais parfois le sentiment que nous n’avancions pas. Mais il y avait quand même une croissance. Aujourd’hui, nous en récoltons les fruits. Mais nous n’avons toujours rien gagné, nous parlons simplement d’une bonne saison.»

Deux gros centres

Au New Jersey, on a l’espoir que les années de vaches maigres sont terminées. Avec Jack Hughes, Nico Hischier, Jesper Bratt, Dougie Hamilton et un entraîneur expérimenté en Lindy Ruff, les Devils font maintenant partie des bonnes équipes de la LNH.

«Il y a une ambiance différente, a reconnu Severson. Quand tu arrives à l’aréna, il y a de la vie et plus de partisans dans les gradins. Les gens de Jersey recommencent à venir nous voir et il y a même de petites célébrités qui se déplacent. C’est un classique, mais les partisans veulent voir une équipe gagnante. Le sentiment est bien meilleur.»

Severson a regardé en direction du repêchage pour expliquer la renaissance de cette franchise.

«Nous avons joué de chance en remportant deux fois la loterie pour le premier choix. Nous avons repêché Nico et Jack. Ils ont fini par changer l’image de notre franchise, mais ils ont eu besoin de quelques saisons pour s’établir comme de grandes étoiles dans notre ligue. Tu bâtis ton équipe avec de bons centres. Nous en avons deux très bons. Mais il y a aussi d’autres bons espoirs.»

Le fameux processus

Capitaine des Devils depuis la saison 2020-2021, Hischier a aussi connu plus d’échecs que de triomphes depuis son entrée dans la LNH. Le premier de classe du repêchage de 2017 n’a pris part qu’à cinq matchs en séries lors de sa saison recrue de 2017-2018.

«Ce n’était pas agréable, nous étions bas au classement dans les dernières saisons. Mais nous avons continué d’y croire, nous devions suivre le processus. J’ai toujours cru au potentiel de cette équipe. Cette année est la preuve que nous sommes sur le bon chemin.»

«Je sens que les autres équipes respectent maintenant notre rapidité et notre façon de jouer, a renchéri l’ailier Dawson Mercer. J’en suis seulement à ma deuxième saison, mais je trouve que nous avons fait un gros saut cette saison dans notre développement comme équipe. »

Si Martin St-Louis n’est pas un amoureux des comparaisons, les Devils peuvent tout de même rester un modèle pour le Canadien. Avant de rêver à des jours plus heureux, le CH traversera encore de longues saisons dans cette longue route d’une reconstruction.

Questionné sur les Devils, St-Louis a offert cette réplique où la patience restait un élément clé.

«Ce n’est pas arrivé du jour au lendemain pour les Devils, a-t-il rappelé. Il n’y a pas eu une pilule magique pour transformer cette équipe. C’est un processus.»