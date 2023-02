LNH: ils ont surpassé une marque importante cette saison

Quelques joueurs vedettes de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont atteint un plateau important jusqu’à présent en saison régulière. Que ce soit un 1000e match en carrière ou un 500e filet, ces patineurs d’impact ont fracassé une marque significative qui les hisse parmi les plus grands de leur sport.

Alexander Ovechkin : 800 buts et 1300 matchs

Getty Images via AFP

L’attaquant des Capitals de Washington continue à fracasser des records année après année. Le numéro 8 a connu un match historique le 13 décembre 2022 face aux Blackhawks au United Center de Chicago. Le «Tsar» a déjoué le gardien Petr Mrazek après 22 secondes de jeu pour enfiler son 800e but en saison régulière. Par la suite, Ovechkin a fait scintiller la lumière rouge à deux autres reprises, dépassant ainsi le légendaire Gordie Howe au deuxième rang du classement des meilleurs buteurs de la LNH. Le Russe est devenu le troisième patineur à rejoindre le club sélect des 800 filets après Howe et Wayne Gretzky. Le capitaine de l’équipe de la capitale américaine a aussi été le 14e patineur de l’histoire du circuit à disputer 1300 affrontements avec une seule formation. Cet exploit a été confirmé 10 jours avant qu’il ne dépasse Howe au chapitre des buts marqués.

Steven Stamkos : 1000 points et 500 buts

Getty Images via AFP

Le capitaine du Lightning de Tampa Bay connaît une autre excellente saison. Stamkos a dépassé le cap des 500 buts et des 500 mentions d’aide, tout en inscrivant son 1000e point en carrière le 1er décembre 2022 contre les Flyers de Philadelphie. Le premier choix des «Bolts» au repêchage de 2008 a été le seul hockeyeur à atteindre les 1000 points et les 500 filets cette saison. Il a marqué son 500e but le 18 janvier 2023 dans une victoire de 5 à 2 contre les Canucks au Rogers Arena de Vancouver. Son coéquipier Alex Killorn avait aperçu Stamkos qui se trouvait seul à l’embouchure du filet et le droitier n’a eu qu’à rediriger la savante passe de son coéquipier. Le joueur de 32 ans y est même allé d’un tour du chapeau lors de cet affrontement. Il est devenu le 23e joueur de l’histoire du circuit Bettman à accomplir cet exploit avec la même équipe. L’attaquant pourrait même atteindre une autre marque cette saison, lui qui est à 23 rencontres des 1000 en carrière.

Patrice Bergeron : 1000 points et 600 aides

Photo Martin Chevalier

Le Québécois est devenu le quatrième joueur de l’histoire des Bruins de Boston, après Raymond Bourque (1506), Johnny Bucyk (1339) et Phil Esposito (1012), à obtenir 1000 points en carrière. Bergeron a été le 41e patineur de l’histoire à amasser 1000 points avec la même formation dans la LNH. Il s’est fait complice d’un but de Brad Marchand dans un triomphe de 5 à 3 contre le Lightning de Tampa Bay au Amalie Arena le 21 décembre 2022. Le natif de L’Ancienne-Lorette a atteint un autre exploit récemment en alimentant un coéquipier pour une 600e fois en carrière dans une victoire de 7 à 1 contre les Ducks à Anaheim.

Evgeni Malkin : 1000 matchs et 1200 points

Getty Images via AFP

Le 20 novembre 2022, Malkin a été en uniforme pour une 1000e fois dans sa carrière. Le joueur de centre de 36 ans a célébré cette soirée avec un but dans une victoire de 5 à 3 contre les Blackhawks à Chicago. L’attaquant se trouve au deuxième rang pour les matchs joués à Pittsburgh, derrière nul autre que Sidney Crosby. L’athlète de 36 ans a récemment écrit un autre chapitre. Malkin a inscrit son 1200e point en saison régulière le 11 février dernier. Le Russe a effectué une superbe passe à Bryan Rust, qui a déjoué le gardien des Ducks John Gibson. Il occupe le troisième échelon des meilleurs pointeurs dans l’histoire des «Pens» derrière Crosby (1476) et Mario Lemieux (1723).

John Tavares : 1000 matchs, 900 points et 400 buts

Getty Images via AFP

Le pivot des Maple Leafs de Toronto a réussi plusieurs exploits significatifs lors de la présente campagne. Le 17 octobre, contre les Coyotes de l’Arizona, il a récolté son 900e point en carrière. Tavares a obtenu une mention d’aide sur un filet de William Nylander en avantage numérique. Le vétéran de 32 ans a ensuite fait bouger les cordages pour une 400e fois en carrière le 15 novembre à Pittsburgh. Il l’a fait contre Casey DeSmith et à l’aide d’un tir précis. Il est devenu le 107e joueur de la LNH à inscrire 400 buts. Finalement, son plus récent fait d’armes s’est matérialisé le 26 janvier, quand il a disputé son 1000e match. Pour l’occasion, il se mesurait aux Red Wings à Detroit.