Canadien 5, Devils 2: le Tricolore impressionne au New Jersey

Le Canadien de Montréal a surpris tous les observateurs mardi soir en défaisant les Devils du New Jersey 5 à 2 au Prudential Center de Newark.

Le Tricolore a dominé les Devils en début de rencontre en multipliant les chances de marquer si bien qu’il a ouvert la marque après 3 min 54 s. de jeu grâce au troisième de la saison de Justin Barron.

Les hommes de Lindy Ruff ont rendu la pareille à l’équipe montréalaise lorsque Jesper Bratt s’est faufilé en zone du Canadien avant de déjouer Samuel Montembeault.

Les hommes de Martin St-Louis ont fait preuve d'opportunisme lors de l'engagement médian en déjouant Vitek Vanecek à deux reprises en 1 min 13 s. de jeu. Ces réussites ont été réalisées par Johnathan Kovacevic et Nick Suzuki qui avait alimenté Barron sur le filet initial.

Photo Getty Images via AFP

L’attaquant des «Diables» Dawson Mercer a prolongé à quatre sa séquence de matchs consécutifs avec un but en réduisant l’écart à deux filets au milieu de l’engagement ultime. Le Terre-Neuvien a fait bouger les cordages pour une 16e fois cette saison. Mercer a mis en banque un sixième point en quatre rendez-vous.

Même si l’équipe de Newark a bourdonné à plusieurs reprises en zone du CH, celui-ci a marqué à deux reprises, privant les locaux d’un 38e triomphe cette saison. Rem Pitlick et Michael Matheson ont noirci la feuille de pointage.

Le Canadien a vu un autre de ses joueurs tomber au combat pendant l’affrontement. L’attaquant Joel Armia a quitté la rencontre en première période en raison d’une blessure.

Le premier trio efficace

Le trio formé de Nick Suzuki, Rafaël Harvey-Pinard et Josh Anderson s’est mis en valeur pendant la soirée. À lui seul, ce trio a amassé trois points pendant la rencontre et il a dirigé 8 des 18 tirs au but.

Photo Getty Images via AFP

Montembault étincelant

Le Canadien peut dire un grand merci à Samuel Montembeault qui a frustré les joueurs des Devils à 37 reprises pendant la rencontre. Le cerbère s’est signalé sur trois échappés de l’équipe du New Jersey, dont deux lors de la période médiane. Fait intéressant, le natif de Bécancour a atteint le cap des 500 arrêts à l’étranger cette saison.

Photo Getty Images via AFP

Le CH sera de retour à l’action vendredi alors qu’il affrontera les Flyers de Philadelphie au Wells Fargo Center.