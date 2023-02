Meghan Markle frustrée par «South Park»

Parodiée aux côtés de son époux, le prince Harry, dans un récent épisode de South Park, Meghan Markle est «bouleversée et dépassée».

Bien que le duc et la duchesse de Sussex ne soient pas identifiés dans l’épisode intitulé The Worldwide Privacy Tour, on peut se douter qu’il s’agit bel et bien d’une parodie du couple déchu de la royauté britannique.

En effet, l’épisode est rempli de références au prince Harry et à Meghan Markle, que ce soit leur «désire» de vivre dans l’intimité ou bien de la biographie du duc. Markle est même qualifiée de «fille de sororité, actrice, influenceuse et victime».

L’actrice serait «agacée par South Park, mais refuserait de tout regarder», a indiqué une source au média britannique The Spectator.

Pour elle, ça n’aurait pas pu arriver à un pire moment étant donné le litige qui l’oppose à sa demi-sœur, Samantha Markle, qui la poursuit pour diffamation à la suite de l’entrevue révélatrice avec Oprah Winfrey lors de laquelle la duchesse a notamment discuté de ses relations houleuses avec la famille royale.

Selon sa demi-sœur, Meghan Markle aurait nui à sa réputation en disant avoir grandi comme étant une enfant unique. Or, Samantha Markle affirme que durant leur jeunesse, les deux étaient fréquemment en contact.

Des sources ont également indiqué qu’il y aurait des frictions au sein du couple en raison de la réaction négative après la sortie des mémoires du prince Harry, a rapporté The Spectator.