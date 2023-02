Mister Bean dirige le Canada

Oui, je sais, mon titre est excessif.

Il est insultant pour Mister Bean, que je n’aurais jamais dû comparer à Justin Trudeau.

Après tout, ce personnage de gaffeur chronique fait rire la planète tout entière, alors que le PM du Canada ne fait plus rire personne !

Mais que voulez-vous, c’est le premier titre qui m’est venu en tête...

Mes excuses les plus sincères au créateur de Mister Bean, Rowan Atkinson, qui ne méritait pas d’être humilié de la sorte.

LA MACHINE DÉRAILLE

Avez-vous déjà vu le fameux sketch de Lucille Ball qui se déroulait dans une fabrique de friandises ?

La comédienne interprétait une ouvrière qui devait envelopper des petits chocolats qui se promenaient sur un convoyeur, devant elle.

Les 30 premières secondes, ça va bien, mais rapidement, elle perd le rythme, et les chocolats s’accumulent, s’amoncellent et s’entassent. Ne sachant trop quoi faire, elle en met dans sa bouche, dans son chapeau, dans sa blouse...

Remplacez Lucille Ball par Justin Trudeau, et vous avez le Canada en 2023.

Une chaîne de montage qui déraille.

Les dossiers d’immigration s’empilent, le système de santé pète de partout, les provinces se rebellent, les immigrants entrent à pleine porte par le chemin Roxham...

Les agresseurs sexuels purgent leur peine chez eux, les aéroports sont mal gérés, l’inflation est hors de contrôle, le système de paie Phénix continue de déconner...

Les Chinois espionnent à qui mieux mieux sans être trop embêtés, on nomme une activiste radicale commissaire à la lutte contre l’islamophobie... Bref, c’est le bordel !

Comme Thomas Mulcair aime le répéter à l’émission que j’anime à QUB Radio, la machine gouvernementale fédérale est brisée, cassée.

Quand l’ex-chef du NPD utilise les mêmes mots que Pierre Poilievre, c’est le temps de crier : « Ottawa, We Have A Problem ! »

Ajoutez à ça des dépenses pharaoniques, des manquements à l’éthique à répétition et l’ingérence du gouvernement chinois dans notre processus démocratique, et vous avez un pays qui n’est plus que l’ombre de ce qu’il a été.

GARNEAU DANS LA LUNE

Regardez ce qui se passe dans le dossier du projet de loi C-13 sur les langues officielles !

Justin Trudeau n’arrive même pas à contrôler ses propres troupes ! Hier encore, Marc « The Man in the Moon » Garneau est allé à LCN pleurer à gros bouillons sur le terrible sort des pauvres Anglo-Québécois !

Et c’est ce gars-là qui va faire la leçon au Québec ? Aussi bien demander à Stevie Wonder de donner des cours de peinture !

L’histoire de l’ingérence de la Chine dans les élections canadiennes est l’un des plus gros scandales de l’histoire du pays.

Le régime communiste chinois aurait utilisé toutes sortes de tactiques frauduleuses pour barrer la route aux conservateurs en 2019 et 2021.

Tout ça pour privilégier Justin qui, on s’en souviendra, avait déclaré en 2013 avoir « un certain niveau d’admiration pour la Chine, parce que leur dictature leur permet de faire un virage économique soudain » !

Justin Trudeau savait-il ce qui se tramait ? Pourquoi est-il si complaisant envers la Chine ?

Si Justin survit à ce dernier scandale, c’est clair, il a été fabriqué en laboratoire par des extraterrestres...