Nathan Darveau, le gardien d’élite de 5 pi 8 po que les équipes de la LNH ignorent

Sans tambours, ni trompette, le gardien des Tigres de Victoriaville Nathan Darveau est en train de connaître l’une des meilleures saisons dans l’histoire de la LHJMQ. L’un des favoris pour le titre de joueur par excellence du circuit, il peine toutefois à attirer l’attention des équipes de la LNH et la raison est fort simple: il mesure 5 pi 8 po.

• À lire aussi: Une saison de rêve pour un gardien québécois dans la NCAA

Le gardien de 19 ans présente actuellement un pourcentage d’arrêts de 0,928 en 41 parties cette saison et s’approche dangereusement du record de 0,931 établi par Nicola Riopel avec les Wildcats de Moncton lors de la saison 2008-2009.

Son brio est l’une, sinon la raison qui explique la saison surprenante des Tigres qui, contre toute attente, ont défié les lois des cycles du junior en redevenant une équipe aspirante, deux ans après leur conquête de la coupe du Président en 2021.

« Il nous donne une chance de gagner à chaque fois qu’il est dans le but, mentionne l’entraineur-chef Carl Mallette. Je connais Nathan depuis qu’il a 15 ans, pour l’avoir dirigé avec les programmes des moins de 15 ans et moins de 16 ans. J’ai de la misère à compter sur les doigts d’une main le nombre de fois qu’il n’a pas donné une chance à son équipe de gagner depuis 15 ans. »

« Un pourcentage d’arrêts de 0,929, c’est du stock, renchérit quant à lui le directeur-général des Tigres, Kevin Cloutier. Avant Noël, on avait trois recrues à la défense et on est arrivé à la mi-décembre en tant qu’équipe qui avait accordée le moins de buts. C’est Nathan qui rendait tout le monde confortable en avant de lui. Il a été fumant pour nous », ajoute celui qui a ajouté de l’expérience à la ligne bleue lors de la période des Fêtes, en Frédéric Brunet et Francesco Iasenza.

DIFFICILE DE SE FAIRE VOIR

Même s’il s’approche du record de tous les temps pour le pourcentage d’arrêts et qu’il fait partie des favoris pour le titre de joueur de l’année, les équipes de la LNH ne font pas la file pour s’intéresser à lui.

À 5 pi 8 po et 165 lb, il ne cadre pas dans les standards du circuit Bettman.

« Même s’il est petit, il joue gros, assure Mallette. Les trous sont minimes quand il est devant le filet et sa plus grande force est sa capacité à repérer tout ce qui se passe sur la patinoire. Il est toujours devant le tir et son intelligence hockey est exceptionnelle. Maintenant, je te mentirais si je disais que les équipes s’informent à son sujet. Mais il n’y a personne dans le monde du hockey qui peut dire que ce gardien-là n’est pas excellent. »

Ces préjugés sur sa taille, Darveau les a entendus des milliers de fois dans sa carrière.

« C’est certain que je trouve ça un peu plate que la mentalité d’aujourd’hui soit aux gardiens de 6 pi 1 po ou 6 pi 2 po. Par contre, ça ne me démotive pas. Je fais mes affaires et c’est une motivation de plus pour prouver aux autres que j’ai ma place parmi le top. »

UNE CARRIÈRE POUR LUI

Avec les Tigres, Darveau peut compter sur un mentor parfait en l’entraineur des gardiens Sébastien Charpentier. Malgré ses 5 pi 9 po, le Québécois a trouvé le moyen de jouer 24 parties avec les Capitals de Washington entre 2002 et 2004.

« Mon but, c’est de monter chez les professionnels », mentionne Darveau sans hésiter.

Et pour son entraineur Mallette, il y parviendra, que ce soit en Amérique du Nord, ou ailleurs.

« Je ne suis nullement inquiet qu’il va gagner sa vie avec le hockey un jour. »

Un mentor et son jeune prodige

S’il y a un aspect qui ne doit pas empêcher le directeur-général Kevin Cloutier de dormir, c’est la situation de ses gardiens de but à court, moyen et long terme.

Cette saison, ils comptent sur l’un des meilleurs gardiens du circuit en Darveau ainsi que sur celui que l’on considère comme le meilleur espoir masqué produit au Québec depuis Marc-André Fleury en Gabriel D’Aigle.

Dans le rôle d’auxiliaire à Darveau, le jeune gardien de 16 ans brille lui aussi cette saison, ayant remporté 11 de ses 13 décisions, maintenu une moyenne de buts alloués de 2,63 et un pourcentage d’arrêts de 0,909.

« C’est un duo parfait pour nous, concède Cloutier. D’Aigle vient d’arriver et il n’a que 16 ans et il a un vétéran qui est là pour lui montrer l’éthique de travail que ça prend. Ce sont deux gars qui travaillent tellement fort et nos joueurs ne l’ont pas facile s’ils veulent marquer durant les pratiques. Autant Darveau que D’Aigle n’ont jamais de mauvais entrainement. Ils se présentent toujours comme si c’était le dernier match de l’année. »

Si Darveau a pris D’Aigle sous son aile, il avoue être impressionné par la tenue du jeune gardien malgré son jeune âge.

« J’ai appris à connaître Gab depuis le début de l’année et c’est un bon gardien mais aussi une très bonne personne. Il ne chiale jamais à propos de rien. Mais ce qui m’impressionne le plus, c’est que malgré la pression sur lui, il réussit à performer. Il passe à la télé et on parle de lui partout mais ça ne change rien pour lui. »

D’ÉLÈVE À MENTOR

Darveau aussi a pu compter sur des mentors qui l’ont aidé dans sa progression. Lors de la saison annulée par la COVID-19 en 2019-2020, il avait joint les Tigres comme troisième gardien derrière Nicolas Hurtubise et Fabio Iacobo et avait été témoin de leur parcours jusqu’à la conquête de la coupe du Président.

« Ça vraiment forgé mon caractère. J’avais été troisième gardien et je n’avais pas joué un match de l’année. Par contre, dans les entrainements, je recevais des lancers de gars comme Alex Beaucage et Shawn Element et ça m’a permis de m’améliorer. »

Gardiens moins de 6 pieds repêchés

Alors que la LNH fait de plus en plus de place aux joueurs de petit gabarit, il est encore extrêmement difficile pour un gardien qui ne mesure pas au moins six pieds d’obtenir une réelle chance dans le grand circuit, comme le démontre les deux tableaux ci-bas.

2022

Sergei Ivanov (Columbus, 5e tour (138e au total) : 5 pieds 11 pouces

2021

Aucun

2020

Aucun

2019

Aucun

2018

Aucun

Gardiens de moins de 6 pieds qui ont disputé au moins un match dans la LNH cette saison :